Match Arena
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Match Arena 是一款有趣的 HTML5 多人三消益智游戏，由 The Pew Pew 创建。每场比赛都会让你与来自世界各地的其他玩家对抗！完成特定目标，以便在实时观察对手的同时赢得全部胜利。不过，在三消游戏中，您只有特定的步数，因此请明智地使用它们！控制：鼠标 - 单击以交换图块并连续匹配三个图块！关于创建者：Match Arena 由 Pew Pew 创建。
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