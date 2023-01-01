Time Clones

在《时间克隆》中，你控制一个可以克隆自己的角色！但您的克隆不仅仅是普通的副本。每当您创建克隆时，您都会回到过去，您的克隆将复制您之前所做的所有步骤！您可以使用这些时间旅行替身来按下按钮、跳上平台和解锁门。有 24 个具有挑战性的关卡，让您以新颖且富有创意的方式使用您的副本。如果您遇到困难，请不要担心 - 您随时可以观看提示，了解如何完成关卡。你能成为一名克隆时间旅行者专家并解决每个关卡吗？

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