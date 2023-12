在 Up Together 中,您的目标是一路跳到顶峰!选择你最喜欢的水果或蔬菜,选择一个好听的名字,然后开始跑酷冒险。踩在蓝色方块上可以获得速度提升并跳得更远,但要避开红色方块!你获得的越高,你在排行榜上的位置就越好,所以请尽量走得更远。睁大你的眼睛,周围可能隐藏着一些秘密……你有跑酷技巧来登上 Up Together 的顶峰吗?

网站:poki.com

免责声明:WebCatalog 与“Up Together”没有任何附属、关联、授权、认可关系,也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。