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Blumgi Bloom

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Blumgi Bloom 是一款割绳游戏，您必须切开将所有小种子固定在一起的绳子，尝试将它们直接扔到地下，让它们开花！巧妙地剪断绳子，让你的小种子飞向地面，长成巨大的花朵！如果你被困住了，检查一下螺旋桨，它会给你一点推动力，帮助你前进！你必须聪明才能确保所有的小种子都能开花！您认为自己的几何水平如何？

网站：poki.com

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