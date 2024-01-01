电子商务个性化软件 - 最热门应用

电子商务个性化软件通过针对个人消费者量身定制来增强在线购物体验。通过跨各种渠道实时跟踪用户行为，该软件提供个性化消息，引导用户发现和购买产品或服务。营销人员和电子商务专业人士使用该软件来促进在线销售。 通常，电子商务个性化软件作为独立解决方案提供，与电子商务平台、购物车软件和产品信息管理 (PIM) 系统集成。此外，一些供应商将其与电子营销软件或多渠道零售软件相结合，以获得更全面的方法。
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Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 为电子邮件营销软件、登陆页面创建器、网络研讨会托管等提供在线平台。无需信用卡即可免费试用 30 天！
Storyly
storyly.io
下一级移动用户参与度所缺失的部分。 Storyly 是一个用户参与平台，可在移动应用程序和网站中嵌入故事（全屏、交互式和当今最吸引人的内容格式）。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Drip
drip.com
借助 Drip 打造个性化的客户体验、增加收入，并将您的营销策略提升到新的水平。
Litmus
litmus.com
Litmus 帮助电子邮件营销人员更高效地工作、发现代价高昂的错误并加快营销活动的绩效。
Spott
spott.ai
创建包含图像、目录、视频和广告的交互式内容免费尝试创建包含图像、目录、视频和广告的交互式内容免费尝试创建包含图像、目录、视频和广告的交互式内容免费尝试创建包含图像、目录、视频和广告的交互式内容免费尝试幻灯片 下一张幻灯片 上一张图片 下一张图片 通过互动增加参与度 您鼓舞人心的 [...]
Omnichat
omnichat.ai
通过全渠道消息传递自动化电子商务营销。 通过具有实时聊天、聊天机器人和营销自动化功能的全渠道消息传递 CRM，实现更快增长并推动更多销售。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个全栈解决方案，包括强大的客户分析、自动化跨渠道参与和人工智能驱动的个性化。
MyAlice
myalice.ai
更多频道。更多客户。更多销售。无论您的客户在哪里，都可以进行销售和支持，并直接从 MyAlice 管理一切。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一种零售营销技术，它重新构想了零售商如何通过电子邮件营销和网站个性化与客户沟通。立即申请免费演示！
Insider
useinsider.com
一个提供个性化、跨渠道客户体验的平台。 Insider 跨渠道连接数据，利用人工智能预测未来行为，并通过单一平台以最快的速度实现价值个性化体验。
Coveo
coveo.com
Coveo 是一家总部位于魁北克市的企业软件即服务 (SaaS) 公司，提供基于云的平台，使数字体验更加智能，并提供基于该平台构建的特定软件。 Coveo Relevance Cloud™ 利用搜索、分析和机器学习技术来统一不同的内容和数据，自动交付相关的个性化信息。 Coveo 提供电子商务、客户服务和劳动力熟练程度的解决方案。该公司被公认为 Gartner 洞察引擎魔力象限的领导者、Forrester Wave™：认知搜索的领导者以及 Forrester Wave™：旅程编排平台的强劲表现者。
Moosend
moosend.com
最简单的电子邮件营销和自动化软件。 Moosend 是最简单、最现代的解决方案，可提供电子邮件营销和自动化体验，从而推动真正的收入增长。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全栈保留操作系统，可简化全球 800 多个品牌的客户互动。该平台使企业能够通过各种数字渠道与用户建立个性化且有意义的关系。凭借其全面的工具和解决方案套件，WebEngage 使企业能够有效地了解、吸引和留住客户。 - 统一客户数据：WebEngage 使企业能够整合来自不同来源的客户数据，提供实时见解，并允许根据特定客户属性和行为对目标活动进行动态微细分。 - 多渠道旅程：借助 WebEngage 直观的拖放工作流程构建器，企业可以无缝设计和自动化多渠道客户旅程，确保跨电子邮件、短信、推送通知等渠道提供一致且个性化的体验。 - 有针对性的活动：WebEngage 使企...
Jebbit
jebbit.com
利用可转化的移动体验，将移动流量转化为可操作的数据。
Acquia
acquia.com
Acquia 是一家软件即服务公司，由 Dries Buytaert 和 Jay Batson 共同创立，为开源 Web 内容管理平台 Drupal 提供企业产品、服务和技术支持。
Recombee
recombee.com
我们提供个性化内容、产品和搜索推荐作为服务，以增加客户的收入、提高用户满意度并帮助他们的业务发展。通过我们简单易用的集成，我们的用户可以通过加入 30 天无限制免费试用来亲身体验我们的服务。我们的总部位于布拉格，为全球 300 多家满意的客户提供服务，他们乐于分享他们的经验。
Digioh
digioh.com
使用 Digioh 将转化率提高 3% 以上！享受轻松的联系人收集、测验、调查、登陆页面和偏好中心 - 所有这些都旨在捕获、汇聚和转换更多零pa... 显示更多 ty 数据！扩大您的电子邮件+短信营销列表，捕获零方数据，并通过高转化率产品推荐测验、参与多步骤表单、现场和电子邮件调查、登陆页面和偏好中心来推动更多销售。充分利用数据的力量，快速获得个性化现场、电子邮件、短信和重新定位体验的回报。 Digioh 允许营销人员比市场上的任何平台收集更多消费者同意的零方数据，并在微观和宏观层面上跨所有营销渠道利用这些数据。通过推出产品推荐测验、实施调查来了解您的客户以及根据此信息通过电子邮件或短信继续对...
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz 是一个在线平台，旨在帮助各种规模的企业创建引人入胜的营销测验和调查、收集反馈并推动销售。 Marquiz 提供用户友好的拖放式测验构建器、各种独特的测验模板以及每个测验的免费统计数据。这些功能使您可以轻松创建、编辑和分析您的自定义测验。 Marquiz 的定价计划基于每月产生的销售线索数量，这意味着它们是为满足您独特的业务需求而量身定制的，无论您运营的是小型团队还是大型组织。注册 www.marquiz.io，了解 Marquiz 如何帮助您的企业扩展其营销策略。
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore 是一种高级实验工具，主要由想要启动高级实验的机构、开发和产品团队以及需要 IT 部门帮助最少的营销人员使用。我们脱颖而出：我们真正关心我们的客户 - 在支持和超额交付方面付出更多努力，因为我们还有内部实验团队、CRO 和数据专家为您服务。功能： A/B 测试：使用市场上先进的细分引擎之一创建实验，具有 41 个数据点：网站行为、流量来源、CRM 数据、GTM、天气 API 等。高级报告：> 贝叶斯和频率统计 >按特定目标过滤结果 > 辅助转化或线性分布 > 累积视图 > 仅共享与您的团队重要的内容：pdf 报告 > 跟踪任何事件 现场调查： > 作为弹出...
Syte
syte.ai
发现它。购买它。通过视觉搜索体验提升电子商务绩效，将购物者与他们喜爱的产品联系起来。
Aidaptive
aidaptive.com
提供个性化体验和显而易见的结果。电子商务和酒店品牌。可以转换的人工智能。 通过 Aidaptive 扩展您的业务。可以转换的人工智能。
Beamer
getbeamer.com
通过开箱即用的通知中心和变更日志工具即服务来宣布新功能、最新更新、重要新闻等。免费试用。
Bloomreach
bloomreach.com
专为商业打造的数字体验平台。 Bloomreach 解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能和预测决策的速度和规模相结合，因此您可以提供在任何渠道和每次旅程中都能转化的神奇体验。
Maropost
maropost.com
电子邮件营销、短信、移动、旅程和电子商务 - 所有工具都可以扩展和简化您与客户的联系、营销和销售方式！
Searchspring
searchspring.net
提供购物者期望的购物体验和产品效果。掌控并超越相关性。做你的平台不允许你做的事情。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai 是世界上第一个通用人工智能平台之一，使世界各地的大型企业能够跨工作流程和功能构建各种支持人工智能的应用程序。与任何其他单点解决方案不同，Vue.ai 提供的价值是将整个企业的图像、视频和文本数据汇集在一起，使用其 AI 堆栈对其进行解码，从而使智能能够在整个企业中提供数据驱动的决策。通过结合即用型 API、无代码和低代码工具，Vue.ai 使营销、产品、业务和技术团队能够对收入增长、效率和成本降低产生数量级的影响。 Vue.ai 目前已部署在多个行业，包括零售、金融、保险、物流和医疗保健。 Vue.ai 是由 Ashwini Asokan 和 Anand Chandrase...
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit 提供托管转化优化，帮助互联网最大的品牌提高销量、捕获新客户、停止放弃并增加新客户获取。内部创意和开发团队将 UpSellit 的技术完美地结合到转化漏斗的目标阶段，作为您营销团队的延伸。 UpSellit 灵活的定价模型有助于满足任何企业的需求，并允许各种规模的零售商看到转化率优化的真正影响。 UpSellit 的管理服务套件包括： - 电子邮件再营销 - 激励策略 - 短信营销活动 - 价值驱动策略 - 购物车重建技术 - 控制组 - 高级 AB 测试 - 行为解析 - 防虚假保护
Poltio
poltio.com
Poltio 的无代码嵌入式解决方案具有响应式和白标签功能，使品牌/机构能够人性化产品发现并捕获实时零方数据/获得公正的见解/增强 OI，同时创建细分和角色。只需选择正确的解决方案，例如智能调查、参与测试或产品推荐测验/礼品查找器。产品测验不仅可以增强客户的购物体验，还可以提供卓越的体验，并通过引导销售提升客户旅程。
Monetate
monetate.com
Monetate 使营销人员能够让客户在个人层面上感到被理解和欣赏。 Monetate 使品牌能够提供完全集成的个性化策略。以性能为中心的架构提供了著名的易于使用的界面，具有一系列功能强大的工具，涵盖构思和验证，直至提供可扩展的一对一跨渠道体验。通过卓越的体验取悦消费者，从而提高参与度、转化率，并最终提高客户终身价值。 Monetate 为 Office Depot、Reebok、Patagonia、QVC、J Crew Group 等领先品牌以及数百个其他市场领导者带来了数十亿美元的年收入。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客户参与和体验平台（以前称为 Netcore Smartech）是一个一站式增长平台，使营销人员、增长和产品经理能够跨多个接触点与客户进行强有力的对话。在 AI/ML 的支持下，Netcore Cloud 使网站和移动应用品牌能够推动全渠道增长。该平台提供： - 通过拼接线上和线下渠道的用户数据，可操作的统一客户档案。 - 由机器学习支持的数据分析，有助于通过实时报告和产品分析，在正确的时间自动向正确的用户群体交付个性化多渠道营销活动。 - 以人工智能为主导的推荐引擎，让用户轻松发现相关产品，并进一步个性化用户旅程每个阶段的体验。 - 一个无代码平台，可提高速度和...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 现已成为 SAP 公司，为数字营销领导者和企业主提供唯一的全渠道客户参与平台，旨在加速业务成果。通过快速将所需的业务成果与经过验证的全渠道客户参与策略（从行业领先品牌众包）结合起来，我们的平台使您能够加快实现价值的速度，提供卓越的一对一体验并快速产生可衡量的结果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客户的首选平台。加入数以千计的领先品牌的行列，他们相信 Emarsys 能够提供其业务所需的可预测的盈利成果以及客户应得的高度个性化的全渠道体验。欲了解更多信息，请访问 www.emarsys.com
Findify
findify.io
Findify 是一个搜索和发现个性化平台，由数据和机器学习提供支持。专为电子商务网站而设计，可加速增长。
edrone
edrone.me
edrone 是一个自主电子商务云，是第一个专为电子商务设计的 eCRM。 edrone 基于其算法提供先进的营销自动化解决方案，且易于安装（即插即用）。 edrone 的目标是帮助了解客户行为（客户智能）并利用一体化电子商务营销云吸引他们（营销自动化）。 该系统由两个部分组成：学习和参与。学习：高级统计数据、RFM 细分和每个客户的详细视图（甚至包括社交媒体统计数据）。参与：20 个准备发送的场景，包括恢复废弃的卡片、发送建议以及根据我们的客户智能算法通过交叉销售增加收入。营销机器不仅仅是一个简单的推荐框架：它使分段的想法在每个电子商务中都很容易实现。
Personizely
personizely.net
Personalizely 是一个转化营销工具包，用于通过收集每个网站访问者的联系信息、提高平均订单价值并通过有针对性的弹出窗口促进销售来充分利用每个网站访问者。它通过易于使用的构建器轻松创建高转换弹出窗口，为您提供完全的设计自由。而使用网站个性化工具，您可以根据访问者的活动历史记录、推荐来源、地理位置、设备、购物车价值、订单历史记录等轻松编辑您的网站，并通过其可视化现场编辑器将网站拆分为多个变体。
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk 是专为忙碌的营销人员创建的转化优化工具集。它提供快速、易于使用的解决方案，可以通过三种方式帮助您提高销售额： 1. 智能电子商务弹出窗口可帮助您更快地构建列表、减少购物车放弃并以前所未有的方式提高电子商务销售额。 2. 网站个性化功能使您可以轻松地根据购物者细分定制网站和营销活动登陆页面消息，以获得更相关、更有意义的体验。 3. 易于使用的 A/B 测试可让您快速设置、测试和比较弹出和个性化登陆页面的性能。此外，您可以比较完整的购物者旅程来衡量对底线的影响。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 让您可以轻松构建个性化测验、计算器、评估、竞赛、表格/调查、推荐、投票和聊天机器人，从而更好地获取、鉴定和吸引潜在客户。无需开发人员或设计师！ Outgrow 拥有大量设计模板，这些模板针对移动设备、桌面设备和平板电脑进行了全面优化，并且可以轻松嵌入到您的广告、网站、移动应用程序、社交媒体、短信和电子邮件通信中。此外，还有超过 1000 个预制内容片段和渠道，经过优化以提高转化率，因此您可以更改问题，进行一些调整，使其与您的品牌保持一致，并在几分钟内准备好您自己的交互式内容。
ContactPigeon
contactpigeon.com
全渠道客户参与平台 发送适时、全渠道、个性化的消息。 屡获殊荣的全渠道客户参与解决方案，可实现可预测的电子商务和零售结果。
VWO
vwo.com
VWO 是市场领先的 A/B 测试工具，快速发展的公司将其用于实验和转化率优化。
TxtCart
txtcartapp.com
TxtCart is trusted by 3,000+ Shopify and Shopify Plus stores. We offer eCommerce businesses the ability to grow sales, and relationships with customers through conversational text marketing. Using TxtCart, your team will be able to grow a compliant subscriber list, leverage your store’s historical S...
Experro
experro.com
Experro 是终极数字体验平台，可以为每位访客提供快速、个性化和难忘的电子商务体验。这个完全托管的平台是完全可组合的，并配备了 Headless CMS、可视化网站生成器、人工智能搜索和销售、客户数据平台以及即将推出的营销自动化功能。通过使用 Experro，客户可以享受闪电般快速且引人入胜的体验，而营销和电子商务团队可以使用无代码工具按需推出新的数字体验。开发人员可以专注于有意义的工作，而不是复杂的技术堆栈。如果您想构建速度极快的网站或无头电子商务商店，Experro 是您需要的改变游戏规则的解决方案。
StoreYa
storeya.com
StoreYa.com 是领先的社交商务平台，旨在自动将网络商店导入 Facebook，并对其进行完全定制，以适应 Facebook 领域和原始品牌的外观和感觉。
Hello Retail
helloretail.com
Hello Retail 电子商务个性化软件将增加平均购物篮大小、转化更多客户并提高客户忠诚度。 Hello Retail 通过在正确的时间向正确的客户展示正确的产品来个性化您的电子商务商店。 Hello Retail 通过基于人工智能的行为识别创造个性化体验，从而产生可靠的产品推荐、搜索和电子邮件，从而为您的电子商务带来更多的交叉和提升销售。我们对客户的态度是您的成功就是我们的成功，因此您将有专家与您一起入职和管理您的帐户
Fresh Relevance
freshrelevance.com
Fresh Relevance 是一个多功能个性化平台，可帮助商业驱动型企业跨网站、应用程序、电子邮件、短信和广告提供增加收入的体验 - 无需技术专业知识。该平台可以节省您的时间，提高转化率并与您的技术堆栈集成。平均而言，客户发现 30% 的在线销售受到 Fresh Relevance 的影响。
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity 是智能电子商务个性化的领先提供商之一，为 B2C 或 B2B 企业提供完美的解决方案，以提高在线收入、平均订单价值、在线转化率，并建立忠诚的客户数据库。 PureClarity 允许您通过广泛的智能电子商务个性化功能为客户提供高度个性化和相关的在线购物体验，将您的在线访问者转化为忠实的客户。该软件与所有电子商务平台兼容，并为 Magento 1x 和 2x、Shopify、BigCommerce、X-Cart、WooCommerce 和 Kooomo 提供插件/扩展。 PureClarity 可以有效地处理任何数量的数据，并从第一天开始工作。企业通常很快就会开始看到积极...
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ 是唯一一个因转化率极低而被迫诞生的高性能电子商务平台。您的商店销售额上次转化率达到 4%、6%、8%、10% 或更高是什么时候？ Checkout Champ 通过其革命性的定制结账、预购订单提升和智能一键追加销售技术，提高您的转化率和平均订单价值。 Checkout Champ 为您提供对结帐页面的全面定制和控制、购买前和购买后一键追加销售等功能，从而为您的商店提供强大的支持，并且是排名第一的订阅计费平台，界面简单易用。
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold 是北美直播销售技术的领导者，拥有 4,000 多家零售商，销售超过 1.5 亿件商品，终身 GMV 超过 3.5B+。 CommentSold 的技术持续为各种规模的企业提供一流的解决方案，以提供引人入胜的实时视频商务体验。凭借针对销售点系统、仓库优化、实时销售、营销自动化、购物应用程序和网上商店的端到端解决方案，CommentSold 提供企业在线发展所需的一切。
AX Semantics
ax-semantics.com
AX Semantics 提供可扩展的电子商务文本自动化软件，可解决电子商务公司内容团队当今面临的挑战。由于该软件基于数据到文本，因此该技术可帮助电子商务公司在机器学习 (ML) 内容创建工具的世界中以多达 110 种语言大规模创建一致且准确的产品描述。 这是怎么来的： AX Semantics 曾经聘请作家以 150 欧元的价格制作一页内容。众包降低了成本，同时对内容的需求却猛增。公司还意识到他们必须在全球经济中竞争，而不仅仅是在地区经济中竞争。经过近十年的历程，我们清楚地认识到，我们需要一种方法来使内容生成更快、更好、更具成本效益。 因此，我们构建了一款可以轻松处理大量内容生成的产品。...
Loop54
loop54.com
Loop54s 电子商务网站搜索和个性化由专有人工智能提供支持。 Loop54 AI 个性化您的网站搜索和类别导航，以便每个访问者都能体验到相关的结果。虽然大多数个性化工具需要数月的数据收集，但 Loop54 使用少量数据来完成数千条规则的工作。让您快速自动个性化用户体验。站点搜索 将您的搜索框变成一个有用的销售助理 - 无需霸道的徘徊。 - 预测个性化 - 自动完成 - 学习新单词 - 拼写检查 - 自动排名和排序 - 内容搜索 - 动态分面 - 相关结果 我们的搜索平均将 AOV 和转化率提高 30%。我们合作的一些客户不在 The High Street、Webhallen、Office...
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box 是一款适用于任何电子商务平台的产品搜索和发现解决方案。 Luigi's Box 的魔力始于详细的分析仪表板，为您提供有关网站上搜索和导航元素性能的所有相关信息。借助人工智能驱动的搜索、推荐和产品列表，详细了解平台的性能并确保获得最佳结果。为您的访客提供终极工具，以尽可能高效地发现您的产品。 Luigi's Box 是您和您的客户会喜欢使用的软件。
Segmentify
segmentify.com
Segmentify 是一个客户参与平台，可帮助您发现如何提高客户终身价值，从而简化电子商务增长之旅。为了实现这一目标，Segmentify 提供了一系列功能，包括推荐、参与、动态捆绑等个性化解决方案；客户数据解决方案，包括细分、客户档案；跨渠道营销解决方案（例如电子邮件和推送消息）以及营销解决方案（例如搜索框、Searchandising 等）。
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds 是最智能的平台，提供洞察力推荐，推动在线发现和参与。 Crossing Minds 由世界著名的人工智能先驱创立和领导，并以深度学习的最新进展为动力，可立即提供精确的、基于会话的建议，不会侵犯或危害客户隐私。我们帮助企业吸引客户。我们帮助人们发现他们喜欢的产品。我们帮助将好奇心转化为忠诚度。
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush 是市场上最完整的 CRM 解决方案，使 iGaming 公司能够利用实时数据、人工智能和游戏化来建立、发展和保留牢固的玩家关系，从而通过大规模的生命周期特定旅程来推动转化和忠诚度。一切都在一个统一的解决方案中。我们公司总部位于都柏林，在伦敦和纽约设有办事处，致力于帮助全球运营商全面了解其玩家群、增强玩家体验并提高保留率。
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush 是市场上最完整的 CRM 解决方案，使 iGaming 公司能够利用实时数据、人工智能和游戏化来建立、发展和保留牢固的玩家关系，从而通过大规模的生命周期特定旅程来推动转化和忠诚度。一切都在一个统一的解决方案中。我们公司总部位于都柏林，在伦敦和纽约设有办事处，致力于帮助全球运营商全面了解其玩家群、增强玩家体验并提高保留率。
Rejoiner
rejoiner.com
电子商务电子邮件营销软件由您可以信赖的 24x7 专家提供支持。其他电子邮件平台迫使您自己动手、聘请代理机构或雇用更多全职员工。 Rejoiner 配备了嵌入您营销团队的电子邮件专家。减少开销、加快执行速度并提高利润增长。电子商务的电子邮件营销——这就是我们所做的一切。
AiTrillion
aitrillion.com
体验由可操作的人工智能提供支持的营销自动化 - 获取 AiTrillion！ AiTrillion 是第一个基于 SaaS 的人工智能支持的电子商务卖家的一体化营销平台。 AiTrillion 拥有超过 11 个客户参与渠道，与为电子商务行业构建的分析功能相集成，我们专注于连接超过 175 个国家/地区的数百万客户之间的点。您所寻找的一切都集中在一个屋檐下，具有集成和创新功能。电子邮件营销自动化 忠诚度奖励计划 产品评论 + 问答 网络推送通知 联盟营销 定期会员资格 表单生成器 Ai 工作流程自动化 智能弹出窗口 公告栏 产品推荐
AddShoppers
addshoppers.com
在 AddShoppers，我们的愿景是成为品牌和购物者值得信赖的数字商务平台；以创造令人愉悦的体验、节省人们的时间和金钱而闻名。我们的产品 SafeOpt 利用超过 1.75 亿购物者网络，使品牌能够发送 3-5 倍以上的电子邮件，并有效地挽回流失的购物者。 SafeOpt 受到 1,000 多个电子商务品牌的信赖，它与现有的营销策略无缝集成，推动收入大幅增长并优化网络流量。