内容分析软件 - 最热门应用
内容分析软件使用户能够全面了解员工和访问者如何与发布的内容（包括博客、文章和播客）进行交互。该技术被称为内容智能，使用户能够获得有价值的可见性，从而为未来的内容策略提供信息。内容分析解决方案提供各种指标，例如页面浏览量、分享量、出站点击量、搜索排名、单个帖子的平均时间以及内容的财务影响。 这些平台还可能提供额外的数据，例如桌面和移动设备之间的收视率细分、对特定行业或观众人口统计的洞察以及对最有效内容组件的分析。内容分析程序通常与数字分析和社交分析软件集成或具有相似之处。 通过利用内容分析，用户可以做出数据驱动的决策，以优化其内容策略并增强与目标受众的互动。
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Bitly
bitly.com
Bitly 是一个 URL 缩短服务和链接管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立于 2008 年。它是一家私人控股公司，总部位于纽约市。 Bitly 每月缩短 6 亿个链接，用于社交网络、短信和电子邮件。 Bitly 通过对由于许多人使用缩短的 URL 而创建的聚合数据的访问收费来赚钱。 2017年，Spectrum Equity以6400万美元收购了Bitly的多数股权。截至2018年8月，Bitly已缩短了超过375亿个URL。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一个著名的反向链接和 SEO 分析工具集。 目前，我们凭借最大的实时链接基数、庞大的索引和最快的索引更新速度从众多其他类似服务中脱颖而出。 我们不断改进所有算法，为客户提供最新鲜、最真实的反向链接数据。除此之外，我们尝试跟踪 SEM 和 SEO 领域的所有新趋势，并确保这些趋势在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
Issuu
issuu.com
从 PDF 创建交互式翻页书、社交媒体帖子、GIF 等。在这里发现数字出版和内容营销工具的力量！
Ubersuggest
neilpatel.com
高级：将冰冷的潜在客户转变为满意的客户的简单流程（带有自动转换渠道和序列）。
SE Ranking
seranking.com
面向企业主、代理机构和 SEO 专家的领先 SEO 软件。跟踪您的排名、监控竞争对手、发现技术错误等，起价为 18.6 美元/月。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是一家面向企业和中小型企业 (SMB) 客户的数字情报提供商。该平台提供网络分析服务，并向用户提供有关其客户和竞争对手网络流量的信息。
Rebrandly
rebrandly.com
具有自定义域的 URL 缩短器。使用行业领先的链接管理平台缩短、品牌化和跟踪 URL。免费试用。 API、短 URL、自定义域。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
BL.INK
bl.ink
企业链接管理。为全球团队提供协作、合规性和创造力，以改善每次参与、保护您的数据并在每次点击中建立信心。
WebCEO
webceo.com
WebCEO 是一个一体化 SEO 平台，拥有一套 22 个有效的在线 SEO 工具，用于数字营销。受到 1400000+ 用户的信赖。
Botify
botify.com
Botify 可以帮助您发现那些错失的机会，并将其转化为可盈利的业务成果，这一切都在一个专为您的企业网站的规模、规模和复杂性而构建的平台中。从自然搜索过程的每个阶段获取洞察，通过优先操作和警报节省时间并降低风险，并通过自动化关键 SEO 任务来最大限度地利用资源。
StoryChief
storychief.io
StoryChief 将完成内容营销所需的一切都集中在一处。多渠道组织、构建和分发您的内容。
Serpstat
serpstat.com
智能而强大的工具，用于 ✓ 反向链接分析 ✓ 排名跟踪 ✓ 关键词研究 ✓ 竞争对手分析 ✓ 网站审核。
Shakespeare
shakespeare.ai
获取世界上最好的人工智能文案写作软件，为您的网站、社交媒体、报告、博客、广告文案、电子邮件等打造世界一流的文案
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能够推动转化的链接缩短工具。通过轻松地将号召性用语嵌入到您共享的每个页面中，可以在任何地方显示您的消息。免费将您的关注者转化为用户和客户。
HoneyStack
hockeystack.com
端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。无需设置。没有代码。免费试用
FlippingBook
flippingbook.com
将简单的 PDF 转换为具有专业外观的交互式且引人入胜的文档、管理营销工具、分析文件等。
Seobility
seobility.net
用于网站优化和 Google 顶级排名的一体化 SEO 软件和工具
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家为全球出版商提供数据和分析的技术公司。该公司成立于2009年，总部位于美国纽约市。该软件即服务 (SaaS) 公司将代码集成到出版商、媒体公司和新闻机构的网站中，以跟踪用户，从而通过受众参与度和忠诚度指标获利，以便他们可以决定在其网站上发布和推广的内容。 2010 年 8 月，该公司从 Betaworks 中分离出来，成为一个独立的实体。 Chartbeat 作为 Google Analytics 实时数据的替代品受到了赞扬和批评。
IO Technologies
public.iotechnologies.com
通过实时内容分析改进您的内容、增加读者群和收入。最具创新性的仪表板可实现更快、更好的决策。
Anyword
anyword.com
通过人工智能精心制作和优化您的文案，获得更多转化并推动更多销售。强大的预测分析会在您发布之前告诉您什么是有效的。
Readable
readable.com
Readable 是终极可读工具。优化您的清晰度并拉近与观众的距离。
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款适用于所有数据驱动营销人员的 SEO 工具。通过 40 多种功能获得宝贵的见解，从而大幅提升您的网站排名。用户友好的界面和批量数据分析功能可以节省您的时间和精力。单击即可收集有价值的数据见解并分析多达 100,000 个关键字或 URL，以改进您的 SEO 策略。借助 Marketing Miner，您可以快速检测网站上的技术问题，找出哪些着陆页和关键字带来最多流量，进行全面的技术 SEO 审核和竞争对手分析，监控您的品牌和您的利基市场中重要关键字的提及情况，找到新的链接建设机会可以增强您的反向链接资料并制定成功的内容营销策略。热门功能： - 关键字研究 ...
Contently
contently.com
评价最高的内容营销解决方案：专家内容策略、企业内容营销平台、全球内容创作者网络。
Foleon
foleon.com
无论您的目标是谁，内容都会吸引您的受众、填补渠道并推动结果。因此，让您的体验成为一种体验。
Akamai
akamai.com
Akamai 是领先的内容交付网络 (CDN) 服务提供商，提供媒体和软件交付以及云安全解决方案。
Silktide
silktide.com
通过在一个平台上进行自动可访问性测试、内容优化和数字营销，让您的网站变得更好。
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台报告软件以及专家白手套数据和商业智能支持。我们帮助企业、营销团队和机构充分发挥其广告、销售、电子邮件、CRM、网络和分析数据的洞察潜力。该解决方案提供企业级 ETL 数据集成、可扩展的数据仓库以及与业务一致的数据可视化，旨在适应任何业务或客户数据场景以及内部/外部报告配置。专门的客户经理和按需 BI 配置专家作为其团队的合作分析扩展，让我们的合作伙伴高枕无忧。简而言之，我们确保不断实现您理想的报告愿景。 Arena Calibrate 受到品牌和机构的信赖，包括 Amex、Gentle Dental、国家高尔夫基金会、Proud Moments ...
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO 将您的 PDF、演示文稿、视频和其他内容转换为具有即时品牌推广、分析等功能的交互式 Web 体验
Marfeel
marfeel.com
Marfeel 是一个内容分析平台，可帮助出版商和媒体公司了解其流量、读者和订阅者。 Marfeel 的平台帮助出版商通过基于数据的决策在团队之间建立协同效应和协调一致，以释放其内容和受众的全部潜力。 Marfeel 总部位于巴塞罗那，在纽约和波哥大设有办事处，拥有 60 多名专业人员。 Marfeel 自 2011 年以来一直与出版和广告技术行业合作，是 Google 认证的出版合作伙伴、IAB 和 Prebid.org 的正式成员，并不断为出版商开发新技术。
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon 是一种 Web 个性化和基于帐户的编排解决方案 – 基于目标的旅程编排平台是用于了解客户旅程并大规模提供个性化体验的主要中心，鼓励访问者继续与您的网站互动 – 推动提高业务绩效。通过基于归因的个性化加速您的渠道和收入： - 为每个网站访问者提供正确的消息和资产，帮助他们更快地成为您的客户。 - 了解您的营销工作如何影响业务目标，并绘制从初次接触到赢得交易的客户旅程。 - 将访客转化为客户，而不仅仅是潜在客户！
Epilocal
epilocal.com
Epilocal 提供数据连接器和自动化工具，使企业能够以实惠的价格扩展和自动化其内容运营。
NPAW
npaw.com
NPAW 很自豪地推出其分析解决方案套件。一个强大、直观、实时的视频和应用程序分析平台，旨在彻底改变视频智能行业，使 OTT、电信公司、媒体公司和广播公司能够将数十亿数据点转化为可操作的业务见解，以便他们监控、分析、并在用户观看的同时充分利用。在快速发展的流媒体行业中，向用户提供内容的企业面临着一个严重的问题：极其复杂的内容交付链缺乏可见性。如果他们不知道出了什么问题，他们该如何应对用户的挫败感？如果他们无法访问这些数据，他们如何应对设备消费的发展趋势？ NPAW Suite 为视频提供商提供了其最终用户实时流媒体体验的全面概览，与播放器集成以获取重要的原始数据，并将其转换为可定制且易于阅读的...
Momently
momently.com
在几秒钟内为您的品牌或赞助活动构建自定义报告。使用内容分析和 API 通过提供相关内容来吸引读者。