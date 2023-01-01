Zing MP3 — це безкоштовна музична програма з багатьма чудовими функціями, які допоможуть вам отримати найкращі враження від музики на своєму мобільному пристрої. Zing MP3 пропонує багатий високоякісний музичний онлайн-магазин із повним спектром жанрів, який постійно оновлюється найактуальнішим новим вмістом, упорядкованим за альбомами, відео, виконавцями, категоріями чартів, Топ-100 і популярними музичними темами. Zing MP3, сервіс потокової передачі музики, був запущений у серпні 2007 року, наразі складається з 2 версій: веб-сайту та програми на платформах iOS, Android та Windows Phone. Програма Zing MP3 на смартфоні була однією з небагатьох програм, які найчастіше завантажували у В’єтнамі за останні кілька років.

Вебсайт: mp3.zing.vn

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