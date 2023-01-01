Sapo – найбільш використовувана багатоканальна платформа продажів і управління у В’єтнамі з понад 150 000 клієнтів.

Вебсайт: sapo.vn

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Sapo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.