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Cloudify

Cloudify

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Вебсайт: cloudify.vn

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Cloudify спрощує роботу, моніторинг і керування всіма видами діяльності таких відділів, як виробництво, логістика, продажі, бухгалтерія, кадри... на одній платформі. За допомогою Cloudify ви можете керувати своїм бізнесом у будь-який час і будь-де на всіх операційних системах і пристроях, підключених до Інтернету, таких як ноутбуки, телефони, планшети,...

Вебсайт: cloudify.vn

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