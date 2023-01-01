Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Cloudify» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Cloudify спрощує роботу, моніторинг і керування всіма видами діяльності таких відділів, як виробництво, логістика, продажі, бухгалтерія, кадри... на одній платформі. За допомогою Cloudify ви можете керувати своїм бізнесом у будь-який час і будь-де на всіх операційних системах і пристроях, підключених до Інтернету, таких як ноутбуки, телефони, планшети,...

Вебсайт: cloudify.vn

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