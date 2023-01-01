WebCatalog
Tiki Exchange

Tiki Exchange

exchange.tiki.vn

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Tiki Exchange» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Tiki Exchange — це біржа, створена Tiki для полегшення обміну між Astra та Tiki Coin. Клієнтам Tiki, які володіють Astra, буде дозволено обміняти свою Astra на інших клієнтів Tiki в додатку Tiki.

Вебсайт: exchange.tiki.vn

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Tiki Exchange». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Ahamove

Ahamove

ahamove.com

Dichbiensoxe.com

Dichbiensoxe.com

dichbiensoxe.com

Botcake

Botcake

botcake.io

Chính Em

Chính Em

chinhem.com

Cloudify

Cloudify

cloudify.vn

Hahalolo

Hahalolo

hahalolo.com

Zalo Official Account

Zalo Official Account

oa.zalo.me

ViettelPost

ViettelPost

viettelpost.com.vn

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Gapo

Gapo

gapo.vn

Fshare

Fshare

fshare.vn

SSSMarket

SSSMarket

sssmarket.vn

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності