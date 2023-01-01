Tiki Exchange — це біржа, створена Tiki для полегшення обміну між Astra та Tiki Coin. Клієнтам Tiki, які володіють Astra, буде дозволено обміняти свою Astra на інших клієнтів Tiki в додатку Tiki.

Вебсайт: exchange.tiki.vn

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