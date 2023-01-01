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Base.vn

Base.vn

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Вебсайт: base.vn

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Комплексна платформа управління бізнесом Рішення для управління бізнесом № 1 у В’єтнамі, якому довіряють понад 5000 провідних компаній.

Вебсайт: base.vn

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Base.vn». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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