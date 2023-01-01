Створіть бізнес-бренд на Zalo за допомогою офіційного облікового запису. Zalo Official Account – це спеціальний обліковий запис для компаній, який створює сприятливе середовище для взаємодії з клієнтами, тим самим підвищуючи впізнаваність бренду та довіру клієнтів на платформі Zalo.

Вебсайт: oa.zalo.me

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