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Zalo Official Account

Zalo Official Account

oa.zalo.me

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Zalo Official Account» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Створіть бізнес-бренд на Zalo за допомогою офіційного облікового запису. Zalo Official Account – це спеціальний обліковий запис для компаній, який створює сприятливе середовище для взаємодії з клієнтами, тим самим підвищуючи впізнаваність бренду та довіру клієнтів на платформі Zalo.

Вебсайт: oa.zalo.me

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Zalo Official Account». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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