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K+

K+

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Вебсайт: kplus.vn

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Супутникове цифрове телебачення K+ надає послуги платного телебачення преміум-класу з ексклюзивним контентом, багатими групами каналів, загальнонаціональним покриттям, якістю HD і багатьма зручними послугами.

Вебсайт: kplus.vn

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