WebCatalog
Zing TV

Zing TV

tv.zing.vn

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Zing TV» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Zing TV — це програма для перегляду HD-відео на вимогу з тисячами веселих і привабливих корейських фільмів, китайських фільмів, фільмів про Гонконг, телешоу, анімаційних фільмів (аніме). Zing TV пропонує багатий відеомагазин високої якості та оновлення з багатьма новими фільмами, які підходять для потреб будь-якого віку.

Вебсайт: tv.zing.vn

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Zing TV». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

VieON

VieON

vieon.vn

POPS Vietnam

POPS Vietnam

pops.vn

K+

K+

kplus.vn

TV360

TV360

tv360.vn

Chính Em

Chính Em

chinhem.com

Hahalolo

Hahalolo

hahalolo.com

Zing MP3

Zing MP3

mp3.zing.vn

Reavol

Reavol

reavol.com

TOKYOLIFE

TOKYOLIFE

tokyolife.com.vn

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Vietcetera

Vietcetera

vietcetera.com

Gapo

Gapo

gapo.vn

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності