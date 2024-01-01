Програмне забезпечення для ідентифікації відвідувачів - Найпопулярніші застосунки
Компанії використовують програмне забезпечення ідентифікації відвідувачів для створення профілів осіб, які відвідують їхні веб-сайти, щоб перетворити їх на клієнтів. На відміну від багатьох рішень для дизайну та керування веб-сайтами, які лише надають статистичні дані, як-от кількість відвідувачів і кількість відвідувань, їм бракує детальної інформації про профіль відвідувачів веб-сайту. Програмне забезпечення Visitor Identification усуває цю прогалину, надаючи продавцям важливу інформацію про відвідувачів веб-сайту, що дозволяє їм перетворювати цих відвідувачів на потенційних клієнтів. Маркетологи також можуть використовувати програмне забезпечення ідентифікації відвідувачів, щоб підвищити точність націлювання вмісту на відвідувачів веб-сайту.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ пропонує найкраще програмне забезпечення підтримки клієнтів у чаті для відстеження веб-сайтів і відвідувачів. Відстежуйте, знімайте та взаємодійте зі своїми клієнтами. БЕЗКОШТОВНО для 2 користувачів. Спробуємо зараз!
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...
IPinfo
ipinfo.io
Ми є надійним джерелом інформації про IP-адресу, щомісяця обробляємо 40 мільярдів IP-запитів геолокації API для понад 1000 компаній і понад 100 000 розробників
Signals
getsignals.ai
Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai — це наскрізна платформа маркетингової аналітики та атрибуції, яка інтегрована в різні накопичувачі даних, щоб надавати ефективну, сумісну з конфіденційністю інформацію на основі штучного інтелекту. Спробуємо зараз!
Clearbit
clearbit.com
Clearbit — це механізм маркетингових даних для всіх ваших взаємодій з клієнтами. Глибоко розумійте своїх клієнтів, визначайте майбутні потенційні клієнти та персоналізуйте кожну взаємодію з маркетингу та продажів.
Leadberry
leadberry.com
Leadberry — це веб-програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів B2B, яке перетворює відвідувачів веб-сайту на потенційних клієнтів. На основі Google Analytics.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Безкоштовний API геолокації IP та точна база даних пошуку IP. Безкоштовний API IP надає інформацію про країну, місто, штат, провінцію, місцеву валюту, широту та довготу, інформацію про компанію, пошук провайдера, мову, поштовий індекс, телефонний код країни, інформацію про агент користувача, IP- Інф...
User.com
user.com
User.com — це вдосконалене програмне забезпечення для автоматизації маркетингу та продажів. Ми допомагаємо компаніям оптимізувати внутрішні процеси та швидше розвивати свій бізнес.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai є провідною у світі платформою для автоматизації продажів зі штучним інтелектом і пошуку даних B2C. Основні функції включають: ідентифікацію анонімних відвідувачів веб-сайту за допомогою електронної пошти, шаблонні інструменти автоматизації охоплення продажів, інтеграцію з тисячами інст...
SalesIntel
salesintel.io
Знаходьте, охоплюйте та залучайте своїх ідеальних клієнтів. Отримайте точні B2B-компанії та контактні дані, щоб швидше збільшити дохід.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics — це B2B програмне забезпечення для генерації свинцю з турбонаддувом. Ідентифікуйте анонімних відвідувачів веб-сайту, контактні дані та збільште обсяг продажів».
Clickback
clickback.com
Clickback — це програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів електронною поштою B2B для прискореного зростання. Наше потужне рішення дозволяє маркетологам надсилати електронною поштою список куплених або холодних B2B-контактів, перетворюючи їх на теплих потенційних клієнтів. Існуючі служ...
Warmly,
warmly.ai
Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Наша платформа гарячих потенційних клієнтів зі штучним інтелектом висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про наміри купувати на ваш...
Visual Visitor
visualvisitor.com
Наша платформа B2B Sales Intelligence допомагає відділам продажів і маркетингу продавати більше. Дані про наміри, база даних B2B, ідентифікатор веб-відвідувача та відстеження електронної пошти.
Act-On
act-on.com
Платформа автоматизації маркетингу, що спеціалізується на маркетингу B2B, B2C та електронною поштою, розроблена відповідно до реальних потреб сучасного бізнесу.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics – це платформа для маркетингових вимірювань і атрибуції, яка об’єднує дані про маркетинг, продажі, дохід і клієнтів, щоб: - Забезпечити повну послідовність перегляду шляху вашого клієнта - Точно віднести дохід на рівні каналу, кампанії, вмісту та ключового слова - Створити мультисенс...
Dealfront
dealfront.com
Dealfront (раніше Leadleader) — це платформа для виходу на ринок, яка надає відділам продажів і маркетингу дані, програми та аналітику, необхідні для пошуку потенційних клієнтів і укладання угод.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Забезпечте, щоб ваші відділи маркетингу та продажів отримували більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, перетворювали більше відвідувачів на MQL і проводили повні маркетингові кампанії.
LeadRebel
leadrebel.io
LeadRebel — це програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів B2B. Наше програмне забезпечення допоможе вам розпізнати компанії, які відвідали ваш сайт. Ми надаємо детальну інформацію про кожну компанію та їх відвідування на вашому сайті. Використовуючи LeadRebel, ви можете створити тепли...
LeadMagic
leadmagic.io
LeadMagic — це найточніший продукт для ідентифікації веб-сайтів для компаній. Наш продукт надає підприємствам найточніші ідентифікаційні дані, навіть якщо їхні відвідувачі працюють з дому. Ми розповімо вам компанію та надамо запропоновані контакти потенційному клієнту. Крім того, тепер ми надаємо ВА...
LeadPost
leadpost.com
Дізнайтеся, хто саме відвідує ваш сайт. Подивіться, хто відвідує ваш веб-сайт, навіть якщо вони не заповнюють форму! За допомогою лише одного рядка коду LeadPost може надати вам імена, контактну інформацію тощо.
Leady.com
leady.com
Інтуїтивно зрозумілий інструмент для створення потенційних клієнтів B2B. Підходить для всіх B2B компаній, від індивідуальних трейдерів до транснаціональних корпорацій. Leady 2.0 надає менеджерам з маркетингу докладні дані про поведінку відвідувачів веб-сайту та одержувачів електронної пошти, дозволя...
bant.io
bant.io
Універсальна платформа для створення потенційних клієнтів і прискорення продажів, яка допомагає автоматизувати залучення клієнтів за допомогою експериментів на основі даних, унеможливлюючи поразку.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo — це конверсійна платформа, яка перетворює пасивний трафік веб-сайту на активних потенційних клієнтів і відчутні бізнес-результати. З огляду на те, що 83% рішень про купівлю приймаються в Інтернеті, можливості конверсії на веб-сайті ніколи не були такими високими. Але більшість відвідувачів с...
Teamgo
teamgo.co
Ми використовуємо Teamgo вже 15 місяців і виявили його безцінну допомогу в управлінні відвідувачами». – С. Морріс – Landmark Teamgo змінить ваше уявлення про керування відвідувачами. Вразіть гостей простим у користуванні сенсорним екраном. у рішенні, яке виглядає професійним, простим у налаштуванні ...
Opensend
opensend.com
Отримайте електронну пошту ваших анонімних відвідувачів. Інтернет-підприємства, що швидко розвиваються, використовують Opensend для збільшення контактів електронної пошти, автоматизації перенацілювання електронної пошти та покращення конверсії електронної пошти.
Dynamic Leads
dynamicleads.co.uk
Наше програмне забезпечення виявляє ваших ділових відвідувачів, навіть якщо вони не запитують, тож ви можете потрапити туди першим.
Snitcher
snitcher.com
Snitcher дозволяє знаходити та укладати більше угод, покращувати перенацілювання та збагачувати аналітику. Шляхом ідентифікації компаній, які відвідують ваш веб-сайт, і підключення до CRM і Google Analytics. Наша платформа пропонує високі показники ідентифікації (у 2-3 рази в середньому по галузі). ...
Foureyes
foureyes.io
Програмне забезпечення Foureyes для аналізу продажів допомагає компаніям відстежувати, захищати, залучати та продавати краще. Як правило, компанії зосереджуються на тому, щоб залучити більше потенційних клієнтів за допомогою маркетингових зусиль на початку послідовності. Але Foureyes дозволяє компан...
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer — це платформа для формування та підрахунку потенційних клієнтів для малих і великих команд продажів B2B. LeadBoxer надає командам продажів будь-якого розміру цінну інформацію про те, що цікавить їхніх потенційних клієнтів, ще до того, як вони зв’яжуться. Програмне забезпечення автоматично...
Leadinfo
leadinfo.com
Дізнайтеся, як Leadinfo може допомогти вам отримати більше та кращі продажі, ніж ваші конкуренти, перетворюючи анонімних відвідувачів веб-сайту на потенційних клієнтів
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue — це програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів і персоналізації веб-сайтів для B2B, яке має на меті надати вашій команді продажів уявлення про відвідувачів вашого веб-сайту, водночас забезпечуючи їм унікальний веб-сайт. За допомогою наших послуг із створення потенційних...
Albacross
albacross.com
Дані про наміри першої сторони, щоб зрозуміти вашу аудиторію, виявити невидимі перспективи та збагатити кожен запис для підвищення ефективності маркетингу та продажів.
Foundry
foundryco.com
Перетворіть свої найпопулярніші облікові записи за допомогою оркестровки ABM від Foundry, що призведе до більшого та кращого конвеєра.
Fastbase
fastbase.com
Fastbase – це компанія з веб-аналітики та аналітики баз даних, яка пропонує зростаючий набір інструментів для підтримки B2B маркетингу та продажів. Fastbase було засновано в 2014 році, а в червні 2016 року Fastbase запустила Fastbase WebLeads, який є доповненням до Google Analytics, який ідентифікує...
IPFingerprint
ipfingerprint.com
IPFingerprint — це програмне забезпечення для веб-аналітики, яке дає вам можливість перетворити існуючих невідомих відвідувачів у бізнес. IPFingerprint ідентифікує компанії, які переглядають ваш веб-сайт, і покаже вам сторінки, послуги чи продукти, які вони переглядають. Він також розповість вам, як...
AddShoppers
addshoppers.com
Наше бачення AddShoppers — бути надійною платформою цифрової комерції для брендів і покупців; відомий тим, що створює чудові враження, які економлять час і гроші. Наш продукт, SafeOpt, використовує мережу з понад 175 мільйонів покупців, дозволяючи брендам надсилати в 3-5 разів більше електронних лис...
ProveSource
provesrc.com
ProveSource — це безкоштовна маркетингова платформа соціального доказу, яка транслює останні дії клієнтів на вашому веб-сайті для підвищення довіри, конверсій і продажів.
Whois Visiting
whoisvisiting.com
Whoisvisiting.com — це простий і ефективний спосіб дізнатися, які компанії відвідують ваш веб-сайт, але не зв’язуються з вами. Унікальний підхід компанії перетворює невідомих відвідувачів веб-сайту B2B на потенційних клієнтів (які інакше були б втрачені). Отримуйте звіти в реальному часі про потенці...
Happierleads
happierleads.com
Happierleads — це інструмент для створення потенційних клієнтів, розроблений для того, щоб надати вам інформацію про кожну людину, яка відвідує ваш веб-сайт. Happierleads надає вам конкретну інформацію про відвідувачів вашого сайту, включаючи їхні контактні дані, компанію, в якій вони працювали, скі...
Retention.com
retention.com
Retention.com інтегрується з провідними світовими платформами автоматизації маркетингу, щоб максимізувати зростання аудиторії, відновити дохід від кошика, що залишився, і повторно залучити втрачену аудиторію за допомогою провідних у галузі систем інтеграції даних. Збільште невикористаний прибуток дл...
Infynd
infynd.com
InFynd — це універсальне рішення для аналізу даних. Наш простий і зручний інструмент для пошуку потенційних клієнтів допоможе вам визначити та знайти потрібних потенційних клієнтів у вашій ринковій ніші. Ми маємо найбільшу кількість B2B-контактів, сумісних із GDPR, у Великій Британії з 95% доставлял...
CANDDi
canddi.com
98% потенційних клієнтів, які відвідують ваш веб-сайт, ніколи не вийдуть на зв’язок. Що, якби ви могли ідентифікувати цих людей, зв’язатися з ними та укласти угоду? CANDDi — це інструмент відстеження відвідувачів веб-сайту, який допомагає виявити, які КОМПАНІЇ та ФІЗИЧНІ ОСОБИ переглядають ваш веб-с...
Leadfwd
leadfwd.com
Leadfwd поєднує дані про потенційні клієнти B2B, охоплення продажів і маркетинг на основі облікових записів разом із потужністю штучного інтелекту та машинного навчання. Все в одній платформі Unstoppable Growth.
Recotap
recotap.com
Recotap — це платформа ABM нового покоління на базі штучного інтелекту, яка допомагає маркетологам B2B проводити масштабні цільові та персоналізовані кампанії залучення на основі облікових записів. Recotap найкраще підходить для стартапів, що розвиваються, і підприємств, які прагнуть покращити свою ...
Revmonk
revmonk.io
Revmonk — це платформа автоматизації B2B маркетингу на базі штучного інтелекту. Він має низку функцій, які були б дуже корисними для відділів маркетингу та продажів, зокрема: - Виявлення органічного та платного веб-трафіку: це може допомогти командам зрозуміти, які канали спрямовують найбільше трафі...
6sense
6sense.com
Переосмисліть спосіб, у який ваша компанія створює, керує та перетворює конвеєр на дохід. Наше програмне забезпечення ABM розкриває аналітичну інформацію про доходи, що веде до високоякісного конвеєру, усуває здогади та надає вашій команді з доходів необхідні дані та видимість.