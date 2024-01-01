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Other Business Finance Providers - Найпопулярніші застосунки

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Revolut

Revolut

revolut.com

Один додаток для всього, що стосується грошей. Від повсякденних витрат до планування майбутнього із заощадженнями та інвестиціями, Revolut допоможе вам отримати більше від ваших грошей.

Revolut Business

Revolut Business

revolut.com

Обліковий запис без кордонів із потужними персоналізованими інструментами в одному місці, що дає вам повний контроль над фінансами вашого бізнесу.

Holvi

Holvi

holvi.com

Ваш обліковий запис «все в одному» для самозайнятості. Банківські операції, виставлення рахунків і бухгалтерія – плюс нова кредитна картка для бізнесу. Все в одному місці, щоб ви могли зосередитися на важливому. Це спрощене робоче життя.

Lendio

Lendio

lendio.com

Lendio (раніше Funding Universe), що базується в штаті Юта, заснована в 2011 році Броком Блейком і Трентом Міскіном, є безкоштовним онлайн-ринком кредитів у США, орієнтованим на власників малого бізнесу.

Fundbox

Fundbox

fundbox.com

Fundbox пропонує швидкий і легкий доступ до фінансування бізнесу на суму до 150 000 доларів США. Дізнайтеся, як наші варіанти кредитної лінії та строкової позики можуть сприяти розвитку вашого бізнесу.

Vouch

Vouch

vouch.us

Вауч — це новий вид цифрового страхування, який захищає стартапи від помилок, судових розглядів і атак.

Crowdcube

Crowdcube

crowdcube.com

Купуйте акції європейських приватних компаній, що швидко розвиваються.

FundThrough

FundThrough

fundthrough.com

On-demand working capital for growing businesses. FundThrough offers businesses instant access to funds from unpaid invoices on an easy-to-use, online funding platform. Funding facility ranges from $500 to over $2 million, depending on the strength of the business' sales. Wherever a business is in i...

Hedonova

Hedonova

hedonova.io

Hedonova is a SEC-regulated alternative investment fund that allows you to invest in 12+ exotic alternative asset classes by simply investing in one fund. Our investment experts allocate your money in assets like wine, art, startups, crypto, real estate, and others. You may consider it a Mutual Fund...

Kiva

Kiva

kiva.org

Kiva envisions a financially inclusive world where all people hold the power to improve their own lives.

Foundy

Foundy

foundy.com

Foundy є провідною європейською наскрізною платформою M&A, яка допомагає засновникам і покупцям завершувати придбання всього за 30 днів. Ваша наскрізна платформа для купівлі та продажу бізнесу. Foundy допомагає засновникам і покупцям завершувати придбання в 3 рази швидше та економічніше, ніж традиц...

Seedrs

Seedrs

seedrs.com

Можливості онлайн-інвестування в найкращі нові стартапи, а також залучення початкових і ангельських інвестицій за допомогою провідного європейського краудфандингового сайту Seedrs.

Embroker

Embroker

embroker.com

Embroker – це страхове посередництво, створене для того, як ви ведете бізнес. Ви отримуєте простоту технологій у поєднанні з першокласним обслуговуванням від найкращих брокерів.

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