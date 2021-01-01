Інструменти доставки електронної пошти - Найпопулярніші застосунки
Інструменти доставки електронної пошти відіграють вирішальну роль у дозволі компаніям відстежувати та вдосконалювати кампанії електронної пошти, зрештою покращуючи розміщення своєї скриньки вхідних повідомлень і сприяючи позитивній репутації серед одержувачів. Ці інструменти виявляються безцінними у сфері маркетингу та стратегій продажів, підвищуючи ставки відкриття та можливості конверсії. Забезпечуючи ефективну навігацію електронних листів через фільтри спаму та стратегічно розроблену так, щоб вони виглядали легітимними, ці інструменти стають важливими для досягнення успіху. Ці інструменти, як правило, використовуються маркетологами електронної пошти або організаційними командами, які займаються масовою розсилкою електронних листів до списків контактів і потенційних клієнтів. Ефективне застосування цих інструментів може стратегічно розмістити цінний вміст і можливості продажів перед ширшою аудиторією. Крім того, вони відіграють ключову роль у запобіганні втраті електронних листів або позначенню їх як спаму, забезпечуючи безперебійний і успішний процес спілкування.
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Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
MailerLite
mailerlite.com
Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (також відома як Twilio SendGrid) – це платформа для спілкування з клієнтами для трансакційної та маркетингової електронної пошти в Денвері, штат Колорадо. Компанію заснували Айзек Салдана, Хосе Лопес і Тім Дженкінс у 2009 році та інкубували через програму акселератора Techstars. Станом на...
Mailtrap
mailtrap.io
Перевірте та налагодьте зразки електронної пошти, перш ніж доставити їх своїм клієнтам.
Emma
myemma.com
Легкий, працювати з вами, по суті ваш найкращий друг маркетинг електронною поштою. Найкращі друзі полегшують стосунки. Вони підбадьорюють вас і з’являються у важкі часи. І саме це робить Емма — для вашої електронної пошти.
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...
Campaign Monitor
createsend.com
Досягніть результатів за допомогою незабутнього електронного маркетингу. Зв’язатися зі своєю аудиторією ніколи не було простіше за допомогою простих інструментів електронного маркетингу та автоматизації Campaign Monitor.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
Трансакційна служба електронної пошти: гарантована миттєва доставка Ваші транзакційні електронні листи містять важливу інформацію. ZeptoMail — це надійна та безпечна служба, яка миттєво доставляє ці важливі електронні листи. Завдяки високій швидкості доставки та чудовому розміщенню папки "Вхідні" Z...
Litmus
litmus.com
Litmus допомагає маркетологам електронної пошти працювати ефективніше, виявляти дорогі помилки та прискорювати ефективність кампаній.
SparkPost
developers.sparkpost.com
Перша в світі платформа інтелектуальної електронної пошти з прогнозуванням, яка допомагає брендам передбачати та оптимізувати роботу електронної пошти з безпрецедентною видимістю даних.
dotdigital
dotdigital.com
Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.
Warmup Inbox
warmupinbox.com
Припиніть надсилати холодні листи в спам. Warmup Inbox — це служба розігріву електронної пошти, яка автоматично покращує вашу репутацію надсилання електронної пошти через нашу мережу вхідних скриньок, які взаємодіють між собою.
MailReach
mailreach.co
Служба розігріву електронної пошти №1, яка запобігає потраплянню спаму. Зустрічайте MailReach, службу розігріву електронної пошти, яка покращує репутацію вашої електронної пошти, створюючи позитивну та реалістичну взаємодію з вашими електронними листами на автопілоті.
Bento
bentonow.com
Bento — це потужна платформа автоматизації обміну повідомленнями, створена для онлайн-бізнесу, яка включає потужну автоматизацію електронної пошти та SMS-маркетингу.
MailUp
mailup.com
MailUp — це повне рішення для доставки електронної пошти та SMS, яке поєднує в собі потужні інструменти електронного маркетингу з ретрансляцією SMTP і плагінами для систем електронної комерції, CRM і CMS.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ змінить ваші відносини зі ЗМІ. В одному місці ви можете створювати списки ЗМІ, розповсюджувати прес-релізи, презентувати свою історію та читати звіти про прес-релізи. Це робить обмін новинами миттєвим і безпроблемним.
Levitate
levitate.ai
Наша платформа Happiness Platform поєднує автентичні інструменти спілкування, відданих спеціалістів із досягнення успіху та штучний інтелект, щоб допомогти вам побудувати тривалі стосунки.
mails.ai
mails.ai
Масштабований охоплення з необмеженою кількістю облікових записів електронної пошти. Mails.ai допомагає вам запускати інтелектуальні автоматизовані кампанії електронної пошти, керовані ШІ, для розвитку вашого бізнесу.
Warmy
warmy.io
Автоматичний універсальний інструмент для доставки електронної пошти, щоб зробити ваш канал електронної пошти надійним. Поштові скриньки готові до маркетингових кампаній електронною поштою з найвищою можливістю доставки електронної пошти, використовуючи найсучасніші автоматичні процеси AI.
Bouncer
usebouncer.com
Служба перевірки та підтвердження електронної пошти з класними техніками та справді турботливими людьми. Найпростіший у використанні, але найпотужніший.
Magnews
magnews.it
Magnews — це комплексне рішення для керування процесом клієнта та підвищення цінності клієнта, від загального визначення стратегії до окремих заходів і виконання кампанії, що переходить від дизайну шляху до безперервного циклу вимірювання та вдосконалення. Magnews дає змогу командам маркетингу та пр...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа Netcore Cloud Customer Engagement & Experience (раніше відома як Netcore Smartech) — це універсальна платформа для зростання, яка дає змогу маркетологам, менеджерам із розвитку та менеджерам із продуктів вести ефективні розмови з клієнтами через різні точки взаємодії. Завдяки потужності AI...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, тепер компанія SAP, надає лідерам цифрового маркетингу та власникам бізнесу єдину багатоканальну платформу для залучення клієнтів, створену для прискорення бізнес-результатів. Швидко узгоджуючи бажані бізнес-результати з перевіреними багатоканальними стратегіями залучення клієнтів — краудсо...
Pipl.ai
pipl.ai
Масштабна холодна розповсюдження на основі AI Ви надсилаєте холодну аутрич? Якщо так - продовжуйте читати. Якщо ви схожі на нас, ви, мабуть, не задоволені поточними інструментами автоматизації холодної роботи. Занадто дорого. Багато ручної роботи. Погана доставка. Ми маємо місію змінити це. Ось що м...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...
Interseller
interseller.io
Interseller допомагає рекрутерам знаходити кандидатів і налагоджувати контакти, знаходячи їхні електронні листи та надсилаючи послідовності електронних листів.
Mailmodo
mailmodo.com
Не отримуєте достатньо конверсій? Скористайтеся цими найкращими ідеями електронної пошти для кожної галузі, щоб залучити, виховати та перетворити потенційних клієнтів на платоспроможних клієнтів.
Clever Elements
cleverelements.com
Електронний маркетинг для найкращих. Понад 250 000 компаній покладаються на d для електронного маркетингу Clever Elements — це німецька служба електронного маркетингу. Вони пропонують зручний редактор для розробки електронних листів для кампаній і функцій аналітики.
SendPost
sendpost.io
API електронної пошти + ретрансляція SMTP. Ми надаємо розробникам, компаніям і ESP інструменти, досвід і підтримку, необхідні для надійної доставки, вимірювання та оптимізації електронних листів, щоб вони надходили в папку "Вхідні" ваших клієнтів щоразу вчасно.
EmailLabs
emaillabs.io
EmailLabs був створений для тих, хто має систему, яка генерує електронні листи. Незалежно від того, чи є у вас магазин, виставлення рахунків, бухгалтерія, CRM, ERP, CMS або спеціальна система автоматизації маркетингу – EmailLabs збільшить доставку ваших електронних листів. ✅ Завдяки простій інтеграц...
MailChannels
mailchannels.com
Переконайтеся, що електронні листи ваших клієнтів завжди доставляються. Наша платформа доставки електронної пошти запобігає блокуванню серверів і завчасно виявляє проблеми безпеки електронної пошти.
Mailazy
mailazy.com
Mailazy — це транзакційна платформа електронної пошти, яка задовольняє вимоги для таких випадків використання, як електронні листи для відновлення пароля, електронні листи з одноразовим паролем, електронні листи з привітанням тощо. Платформа Mailazy допомагає вам легко надсилати транзакційні електро...
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: найдосконаліша платформа SaaS для пошуку потенційних клієнтів і електронної пошти. Розвивайте свій бізнес у пошуку потенційних клієнтів за допомогою Leadspicker – революційного рішення SaaS, розробленого спеціально для маркетологів і професіоналів з продажу, орієнтованих на результат. З...
SocketLabs
socketlabs.com
Електронна пошта – це те, що ми робимо. Забезпечення доставки ваших повідомлень є нашим головним пріоритетом. І надзвичайне обслуговування — наша обіцянка. Ми витратили понад 15 років, вдосконалюючи мистецтво та науку легкої та надійної доставки вашої електронної пошти. Незалежно від розміру чи скла...
Kasplo
kasplo.com
Програмне забезпечення для маркетингу електронною поштою Kasplo створено для оптимальної продуктивності та масштабованості. Відчуйте ефективне утримання клієнтів, життєвий цикл і конверсії.
Reoon
reoon.com
Підвищення ефективності бізнесу шляхом автоматизації ручних завдань. Reoon пропонує найкращі програмні рішення та професійні інструменти для підтримки вашого бізнесу.
SMTP.com
smtp.com
SMTP.com — це рішення для доставки та ретрансляції електронної пошти преміум-класу, яке дозволяє без зусиль надсилати та відстежувати велику кількість електронних листів.
Nureply
nureply.com
Програмне забезпечення холодної електронної пошти, яке використовує Advanced AI для створення персоналізації електронної пошти за лічені секунди, переписування вмісту та надсилання електронних листів. Створюйте більше продажів і більше доходу з Nureply.
Maildroppa
maildroppa.com
Простий маркетинг електронною поштою для зайнятих засновників. Maildroppa — це простий у освоєнні інструмент для стартапів, які створюють щось нове. Це найпростіший спосіб зв’язатися зі своєю аудиторією та розвиватися разом із нею.
Emercury
emercury.net
Перетворіть більше потенційних клієнтів електронною поштою на клієнтів Відкрийте для себе маркетингову платформу електронної пошти, яку використовують маркетологи для охоплення, конверсії та утримання своїх клієнтів.
Warmbase
warmbase.io
Warmbase — це інструмент для розігріву електронної пошти. Це допомагає вашим електронним листам розігрітися, перш ніж ви звернетеся до вхідної скриньки потенційних клієнтів. Коли ваша електронна пошта розігріта, ви готові отримати поштову скриньку потенційного клієнта замість папки спаму. Warmbase з...
GoCustomer
gocustomer.ai
Переосмислення залучення клієнтів за допомогою гіперперсоналізованих електронних листів. Розвивайте свій маркетинг за допомогою нашої унікальної суміші штучного інтелекту для залучення, утримання клієнтів тощо.
InboxIgniter
inboxigniter.com
InboxIgniter.com — це революційний інструмент для розігріву електронної пошти. Ви можете просто підключити свою поштову скриньку, з якою хочете запустити рекламні кампанії, і інструмент подбає про все сам. Inboxigniter — це інструмент розігріву електронної пошти на основі штучного інтелекту, який пр...
Inboxroad
inboxroad.com
Підключіться до SMTP-сервера Inboxroad і отримайте найкращу доставку за допомогою відданих експертів. Inboxroad пропонує моніторинг і персональні поради щодо доставки, допомагаючи вам отримати максимальну віддачу від маркетингової електронної пошти та трансакційної електронної пошти.
Unspam
unspam.email
Unspam.email — це онлайн-інструмент перевірки спаму для електронних листів. Покращуйте ефективність доставки за допомогою безкоштовного тестера електронної пошти. Сервіс аналізує основні аспекти електронної пошти, повертає оцінку спаму та прогнозує результати за допомогою теплової карти штучного інт...
SendClean
sendclean.com
SendClean — це інтелектуальна платформа доставки електронної пошти, наповнена всіма інструментами та функціями, які допоможуть компаніям досягти своїх цілей маркетингу та продажів у найпростіший спосіб.
MailCharts
mailcharts.com
MailCharts — це інструмент моніторингу електронної пошти конкурентів, щоб зрозуміти, як часто вони знижують, коли надсилають електронні листи та як сегментують електронні листи.
Infobip
infobip.com
API електронної пошти Infobip — це інфраструктура надсилання електронної пошти, яка миттєво доставляє великий обсяг електронних листів через SMTP або HTTP API. Допомагає забезпечити чудову взаємодію з клієнтами завдяки беззатримковій доставці електронних листів, збільшуючи дохід за рахунок максималь...
Nicesender
nicesender.com
Платформа електронного маркетингу. Автоматизація та інтеграція через API. Використовуйте готові шаблони та потужний конструктор для простого макету шаблону електронної пошти.
MailMonitor
mailmonitor.com
MailMonitor’s має всі необхідні інструменти, необхідні для оптимізації ваших маркетингових кампаній електронною поштою та гарантування того, що ви завжди дотримуєтеся найкращих методів маркетингу електронною поштою. MailMonitor — ваш технологічний партнер, який вам завжди був потрібний, щоб отримати...
mailivery
mailivery.io
Mailivery гарантує, що ваші електронні листи про продаж частіше потрапляють у вхідні скриньки потенційних клієнтів. Ми надсилаємо електронні листи, згенеровані штучним інтелектом, у наші папки "Вхідні", потім вилучаємо їх зі спаму, позначаємо як надійні та відповідаємо вам. Ваша репутація зростає, і...
Inboxy
inboxy.io
Легко надсилайте електронні листи у папку "Вхідні", щоб ви могли укладати більше угод. Єдине рішення для розігріву папки "Вхідні", яке використовує приватну мережу безголових браузерів і штучний інтелект для забезпечення кращої доставки. Наша послуга IP Warm Up пропонує кілька явних переваг, які від...
Inbox Monster
inboxmonster.com
Платформа доставки електронної пошти та моніторингу загроз Inbox Monster дає змогу бачити не лише показники поверхневого рівня. Неймовірна глибина готових до дії візуалізацій і ідей підтримується проактивною командою професійних послуг. Основні елементи для наступного покоління маркетологів електрон...
Seventh Sense
theseventhsense.com
Seventh Sense — це програмне забезпечення для продажів і маркетингу, яке дозволяє фахівцям із продажів і маркетингу щодня генерувати дані про своїх потенційних і існуючих клієнтів, щоб аналізувати ці дані, щоб збільшити продажі, маркетингову залученість і впізнаваність бренду, мінімізувати поганий д...
Folderly
folderly.com
Folderly — це рішення для доставки електронної пошти, яке пропонує комплексний підхід до забезпечення бездоганної доставки електронної пошти. Знаходьте, вирішуйте та запобігайте помилкам доставки електронної пошти, а також переконайтеся, що ваші електронні листи потрапляють у папку "Вхідні". Ніколи ...
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox — це інструмент для розігріву електронної пошти, який допомагає компаніям покращити репутацію своїх відправників і збільшити ймовірність того, що їхні електронні листи потраплять у папку "Вхідні". Він працює, взаємодіючи з вашою папкою "Вхідні" у людський спосіб, наприклад надсилаючи й от...