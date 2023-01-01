WebCatalog

MailMonitor

MailMonitor

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: mailmonitor.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

From inbox placement and blocklist monitoring to email campaign performance analytics, MailMonitor’s has every essential tool you need to optimize your email marketing campaigns and ensure you’re always following email marketing best practices. MailMonitor is your technology partner that you always needed to make the most of your email marketing campaigns and improve their deliverability. We determine if your campaign will make it to your customer’s inbox before you spend a penny on it. We empower you to fix issues and become a marketing hero.

Категорії:

Productivity
Email Deliverability Tools

Вебсайт: mailmonitor.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MailMonitor». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Emma

Emma

myemma.com

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

zoho.com

OpenText

OpenText

opentext.com

SparkPost

SparkPost

sparkpost.com

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