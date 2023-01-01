Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MailMonitor» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

From inbox placement and blocklist monitoring to email campaign performance analytics, MailMonitor’s has every essential tool you need to optimize your email marketing campaigns and ensure you’re always following email marketing best practices. MailMonitor is your technology partner that you always needed to make the most of your email marketing campaigns and improve their deliverability. We determine if your campaign will make it to your customer’s inbox before you spend a penny on it. We empower you to fix issues and become a marketing hero.

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Вебсайт: mailmonitor.com

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