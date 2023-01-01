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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MailCharts» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

MailCharts is a competitor email monitoring tool to understand how often they discount, when they email, and how they segment emails.

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Вебсайт: mailcharts.com

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