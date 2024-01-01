67% людей, які починають заповнювати онлайн-форму, не завершують її. Zuko — це онлайн-форма + інструмент аналітики та оптимізації оформлення замовлення, який допомагає вам зменшити кількість залишень і збільшити кількість конверсій, зробивши вашу форму найкращою. * Зрозумійте, коли, де і чому відвідувачі залишають ваші форми. * Отримайте дані в кожному полі форми, щоб визначити, де ваші проблеми UX. * Розпочніть відстеження протягом декількох хвилин - розробник не потрібен. * Простіше та швидше відстежувати форми, ніж Google Analytics Отримайте відповіді на ці та інші запитання: * Які поля змушують моїх відвідувачів залишати? * Як відвідувачі проходять через форму? * Які повідомлення про помилки відображаються та як часто? * Як поведінка відвідувачів залежить від пристрою? * Моя форма зламана? Коли це відбулося?

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Вебсайт: zuko.io

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