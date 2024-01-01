WebCatalog

Zuko

Zuko

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: zuko.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Zuko» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

67% людей, які починають заповнювати онлайн-форму, не завершують її. Zuko — це онлайн-форма + інструмент аналітики та оптимізації оформлення замовлення, який допомагає вам зменшити кількість залишень і збільшити кількість конверсій, зробивши вашу форму найкращою. * Зрозумійте, коли, де і чому відвідувачі залишають ваші форми. * Отримайте дані в кожному полі форми, щоб визначити, де ваші проблеми UX. * Розпочніть відстеження протягом декількох хвилин - розробник не потрібен. * Простіше та швидше відстежувати форми, ніж Google Analytics Отримайте відповіді на ці та інші запитання: * Які поля змушують моїх відвідувачів залишати? * Як відвідувачі проходять через форму? * Які повідомлення про помилки відображаються та як часто? * Як поведінка відвідувачів залежить від пристрою? * Моя форма зламана? Коли це відбулося?

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для дослідження користувачів

Вебсайт: zuko.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Zuko». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

Вам також може сподобатися

Exatom

Exatom

exatom.io

Mousestats

Mousestats

mousestats.com

MailCharts

MailCharts

mailcharts.com

Quill Forms

Quill Forms

quillforms.com

Presence Stars

Presence Stars

presencestars.com

Beams

Beams

beams.fm

MarketDial

MarketDial

marketdial.com

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Purple

Purple

purple.com

GoFormz

GoFormz

goformz.com

Form Engineer

Form Engineer

form.engineer

Brave

Brave

getbrave.io

Переглянути

WebCatalog Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.