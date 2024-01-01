Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Zuko» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
67% людей, які починають заповнювати онлайн-форму, не завершують її. Zuko — це онлайн-форма + інструмент аналітики та оптимізації оформлення замовлення, який допомагає вам зменшити кількість залишень і збільшити кількість конверсій, зробивши вашу форму найкращою.
* Зрозумійте, коли, де і чому відвідувачі залишають ваші форми.
* Отримайте дані в кожному полі форми, щоб визначити, де ваші проблеми UX.
* Розпочніть відстеження протягом декількох хвилин - розробник не потрібен.
* Простіше та швидше відстежувати форми, ніж Google Analytics
Отримайте відповіді на ці та інші запитання:
* Які поля змушують моїх відвідувачів залишати?
* Як відвідувачі проходять через форму?
* Які повідомлення про помилки відображаються та як часто?
* Як поведінка відвідувачів залежить від пристрою?
* Моя форма зламана? Коли це відбулося?
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Zuko». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.