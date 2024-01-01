NetApp BlueXP

NetApp BlueXP

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Вебсайт: bluexp.netapp.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

У світі, повному універсалів, NetApp є спеціалістом. Ми зосереджені на одному: допомогти вашому бізнесу отримати максимальну віддачу від ваших даних. NetApp переносить сервіси даних корпоративного рівня, на які ви покладаєтеся, у хмару та просту гнучкість хмари в центр обробки даних. Наші провідні в галузі рішення працюють у різноманітних клієнтських середовищах і найбільших публічних хмарах світу. Як хмарна компанія, орієнтована на програмне забезпечення, лише NetApp може допомогти створити вашу унікальну структуру даних, спростити та підключити вашу хмару, а також безпечно надавати потрібні дані, послуги та програми потрібним людям — у будь-який час і в будь-якому місці.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення резервного копіювання онлайн

Вебсайт: bluexp.netapp.com

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