Prisma Data Platform

Prisma ORM дозволяє розробникам TypeScript і Node.js легко читати та записувати дані в бази даних. Платформа даних Prisma об’єднує цю функціональність разом із набором функцій, які спрощують її використання у виробництві, особливо в безсерверних і периферійних середовищах.

Вебсайт: prisma.io

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