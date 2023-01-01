Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Deta Space» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Хмара для виконавців і мрійників. Ми розробляємо нову ОС із вами в центрі, надаючи вам твердий контроль.

Вебсайт: deta.space

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