Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «bluesheets» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Bluesheets розташовується поверх ваших бізнес-систем, з’єднує їх із вашим обліковим інструментом і автоматизує існуючі робочі процеси. Вам не потрібно нічого міняти.

Вебсайт: bluesheets.ai

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