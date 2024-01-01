Skovik

Skovik

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Вебсайт: skovik.com

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Skovik полегшує керування витратами як для співробітників, так і для фінансових відділів. Наша платформа скорочує середній час для заповнення звіту про витрати лише до 3 хвилин і автоматизує до 80% бухгалтерської роботи за допомогою інтелектуальних робочих процесів і дотримання глобальних податкових правил. Рішення ідеально підходить для компаній середнього розміру та підприємств, а також підприємств, що швидко розвиваються, яким потрібне рішення для управління витратами, яке може масштабуватися разом із ними. На підтвердження цього ми маємо понад 1000 таких клієнтів у понад 50 країнах.
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення для управління витратами

Вебсайт: skovik.com

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Альтернативи

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

qonto.com

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Rydoo

Rydoo

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Zoho Expense

Zoho Expense

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Circula

Circula

circula.com

Moss

Moss

getmoss.com

ExpensePath

ExpensePath

expensepath.com

Ledgible

Ledgible

ledgible.io

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