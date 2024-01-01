Temple Glider

Temple Glider

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Temple Planör'de eski bir maceraya çıkın! Bu oyunda, eski bir Mısır mezarının içinden geçerek çıkışa ulaşmaya çalışan beceriksiz bir kuş olarak oynuyorsunuz. Ama dikkat edin! Yolunuzda kaçınmanız gereken pek çok tuzak ve engel var. Bu klasik Flash oyunu artık HTML 5'e geri döndü, böylece istediğiniz zaman oynayabilirsiniz! Tapınak Planörünü güvenli bir şekilde yere indirebilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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