Canopy

Canopy

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Canopy, hedefe ulaşmak için ormanda boğuşmanız ve sallanmanız gereken bir platform oyunudur! 20'den fazla zorlu seviyede, böceklere çarpmadan veya ağaçlardan düşmeden mümkün olduğunca çok meyve toplamaya çalışmanız gerekecek. Bu klasik Flash oyunu artık HTML 5'e geri döndü, böylece istediğiniz zaman oynayabilirsiniz! Canopy'nin ormandan geçmesine yardım edebilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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