SpaceHopper

SpaceHopper

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web üzerinde oynat

Web Sitesi: poki.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde SpaceHopper çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

SpaceHopper'da yıldızlara ulaşma zamanı! Bu oyunda her yıldızı toplamak zorunda olan bir astronot olarak oynuyorsunuz. Gezegenden gezegene geçmek için yukarı atlamanız yeterli! Daha uzağa atlamak için gezegenlerin çekim alanını kullanın, ancak uzaylılara dikkat edin! Bu klasik Flash oyunu artık HTML 5'e geri döndü, böylece istediğiniz zaman oynayabilirsiniz! Bütün yıldızları alabilir misin?

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SpaceHopper ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Temple Glider

Temple Glider

poki.com

Droplets

Droplets

poki.com

Canopy

Canopy

poki.com

The Bucket

The Bucket

poki.com

Submolok

Submolok

poki.com

In The Doghouse

In The Doghouse

poki.com

Gunbrick

Gunbrick

poki.com

Cold Storage

Cold Storage

poki.com

OvO Classic

OvO Classic

poki.com

Cheese Dreams

Cheese Dreams

poki.com

Stickjet Challenge

Stickjet Challenge

poki.com

Silly Sausage

Silly Sausage

poki.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası