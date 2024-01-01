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SpaceHopper'da yıldızlara ulaşma zamanı! Bu oyunda her yıldızı toplamak zorunda olan bir astronot olarak oynuyorsunuz. Gezegenden gezegene geçmek için yukarı atlamanız yeterli! Daha uzağa atlamak için gezegenlerin çekim alanını kullanın, ancak uzaylılara dikkat edin! Bu klasik Flash oyunu artık HTML 5'e geri döndü, böylece istediğiniz zaman oynayabilirsiniz! Bütün yıldızları alabilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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