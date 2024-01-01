The Bucket

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Bucket'te sincapları bir kova içinde taşıyan gizemli bir uçan balık olarak oynuyorsunuz. Kendinizi havada tutmak ve kovanızın düşmesini önlemek için mağaralarda güvenli bir şekilde gezinmek ve engellerden kaçınmak size kalmış. Bu klasik Flash oyunu artık HTML 5'e geri döndü, böylece istediğiniz zaman oynayabilirsiniz! Tüm sincapları güvenli bir şekilde gidecekleri yere götürebilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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