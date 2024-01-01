Submolok

Submolok

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Submolok'ta bir su altı uzaylı macerasına hazır olun! Submolok, küçük bir denizaltıya pilotluk yapan küçük, kalamar benzeri bir uzaylıdır. Dünyaya giderken vuruldu ve okyanusa düştü. Şimdi onun eve dönmesine yardım etmelisin! Denizaltının iticilerini hareket etmek için kullanabilirsiniz ancak bunlar denizaltının köşelerine açılı olduğundan bu oldukça zor olabilir. Okyanuslarda güvenli bir şekilde dolaşmak için güçlendiricilerinizi tam olarak kullanacağınız zamana ihtiyacınız olacak. Bu klasik Flash oyunu artık HTML 5'e geri döndü, böylece istediğiniz zaman oynayabilirsiniz! Submolok'u eve geri getirebilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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