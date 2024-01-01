In The Doghouse

In The Doghouse

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In the Doghouse, küçük bir köpeğin evinde hareket etmesine yardım etmeniz gereken bir bulmaca oyunudur. Köpeğinizi seviyenin sonuna ulaştırmak için, bitişe giden bir yol oluşturmak amacıyla odaları ve koridorları hareket ettirmeniz gerekir. Yalnızca boş odaları taşıyabilirsiniz. Köpek, kemiğini nereye koyarsanız onu takip edecektir ve aynı zamanda asansörle yukarı ve aşağı gidebilecek kadar da akıllıdır! Bu klasik Flash oyunu artık HTML 5'e geri döndü, böylece istediğiniz zaman oynayabilirsiniz! Köpeği Köpek Kulübesinin tüm seviyelerine güvenli bir şekilde taşıyabilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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