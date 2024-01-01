Gunbrick

Gunbrick

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Gunbrick, Gunbrick'i seviyenin sonuna taşımanız gereken bir bulmaca oyunudur. Gunbrick'inizi nasıl hareket ettireceğiniz konusunda stratejik olmanız gerekecek. Tuğlanın bir tarafında lazerler tarafından yok edilmenizi önleyebilecek bir kalkan bulunur. Diğer tarafta engelleri yok etmenize veya hızla ilerlemenize yardımcı olabilecek bir silah var. Gunbrick'te konumlandırma çok önemlidir! Bu klasik Flash oyunu artık HTML 5'e geri döndü, böylece istediğiniz zaman oynayabilirsiniz! Gunbrick'teki tüm seviyeleri geçebilir misin?

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