Sosyal Medya Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
Sosyal medya pazarlama yazılımı, işletmelerin ve bireylerin sosyal medya pazarlama çabalarını yönetmelerine, otomatikleştirmelerine, analiz etmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış araçları ve platformları ifade eder. Bu yazılım çözümleri genellikle Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube ve diğerleri gibi birden fazla platformda sosyal medya pazarlama kampanyalarının çeşitli yönlerini kolaylaştırmak için bir dizi özellik sunar.
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Meta Business Suite
business.facebook.com
Facebook, Messenger ve Instagram'daki tüm iş faaliyetlerinizi tek yerden yönetin.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
X Pro
pro.twitter.com
X PRO, eski adıyla TweetDeck, X (eski adıyla Twitter) hesaplarının yönetimine yönelik bir sosyal medya kontrol paneli uygulamasıdır. Başlangıçta bağımsız bir uygulama olan TweetDeck, daha sonra Twitter Inc. tarafından satın alındı ve Twitter'ın arayüzüne entegre edildi. Twitter'ın 2016 yılında k...
Tumblr
tumblr.com
Tumblr (tumblr olarak stilize edilir ve "tumbler" olarak telaffuz edilir), 2007 yılında David Karp tarafından kurulan ve şu anda Automattic'e ait olan bir Amerikan mikroblog ve sosyal ağ sitesidir. Hizmet, kullanıcıların multimedya ve diğer içerikleri kısa biçimli bir bloga göndermesine olanak tanır...
Feedly
feedly.com
Feedly (feedly olarak stilize edilmiştir), iOS ve Android çalıştıran çeşitli web tarayıcıları ve mobil cihazlar için bir haber toplayıcı uygulamasıdır. Ayrıca bulut tabanlı bir hizmet olarak da mevcuttur. Kullanıcının kişiselleştirmesi ve başkalarıyla paylaşması için çeşitli çevrimiçi kaynaklardan h...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc., merkezi Scottsdale, Arizona'da bulunan ve Delaware'de kurulmuş, halka açık bir Amerikan İnternet alan adı kayıt kuruluşu ve web barındırma şirketidir. Haziran 2020 itibarıyla GoDaddy'nin dünya çapında 20 milyondan fazla müşterisi ve 7.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Şirket televi...
Buffer
buffer.com
Hedef kitlenizi oluşturun ve markanızı sosyal medyada büyütün.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite, 2008 yılında Ryan Holmes tarafından oluşturulan bir sosyal medya yönetim platformudur. Sistemin kullanıcı arayüzü bir kontrol paneli şeklini alır ve Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn ve YouTube için sosyal ağ entegrasyonlarını destekler. Merkezi Vancouver'da bulunan Hootsuite'in Tor...
Linktree
linktr.ee
Dünyanın en iyi markaları, yaratıcıları ve etkileyicileri tarafından kullanılan ücretsiz biyo bağlantı aracı Linktree™ ile tanışın.
Pictory
pictory.ai
Pictory'nin güçlü yapay zekası, herhangi bir teknik beceri veya indirilecek yazılım gerektirmeden, metin kullanarak profesyonel kalitede videolar oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır.
Bitly
bitly.com
Bitly, bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Sosyal ağ, SMS ve e-postada kullanılmak üzere ayda 600 milyon bağlantıyı biraz kısaltır. Bitly, birçok kişinin kısaltılmış URL'leri kullanma...
Metricool
metricool.com
Dijital varlığınızı analiz edin, yönetin ve büyütün. Her şey tek bir yerde. Sosyal medya içeriğinizi planlayın, verilerinizi inceleyin ve çevrimiçi reklam kampanyalarınızı yönetin.
vidIQ
vidiq.com
vidIQ, YouTube'da ve ötesinde kitlenizi daha hızlı büyütmek için gereken araçları ve bilgileri edinmenize yardımcı olur.
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social, işletmelerin ve ajansların sosyal medyadaki varlıklarını artırmalarına yardımcı olan bir sosyal medya yönetim aracıdır. Ücretsiz kaydol. Kredi kartına gerek yok.
Later
later.com
Instagram ve sosyal medya gönderilerinizi planlamanıza, planlamanıza, yayınlamanıza ve sonuçlarını ölçmenize olanak tanıyan lider görsel pazarlama platformu.
Social Blade
socialblade.com
Social Blade (bazen SocialBlade olarak da yazılır), sosyal medya istatistiklerini ve analizlerini izleyen bir Amerikan web sitesidir. Social Blade, özellikle YouTube platformunu takip ediyor ancak aynı zamanda Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trovo, Dailymotion, Mixer, DLive ve StoryFir...
Planoly
planoly.com
Instagram gönderilerinizi bilgisayarınızdan ve cep telefonunuzdan yönetin, planlayın ve planlayın. Uyumlu bir Instagram akışı oluşturun ve birden fazla Instagram hesabını yönetin.
Planable
planable.io
Planable, ajansların, serbest çalışanların ve pazarlama ekiplerinin oluşturma, işbirliği yapma, onaylama ve planlama konusunda güvendiği sosyal medya kampanyalarının komuta merkezidir.
Simplified
simplified.com
İçerik oluşturmanıza, markanızı ölçeklendirmenize ve ekibinizle daha önce hiç olmadığı şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olan hepsi bir arada dijital tasarım platformu. Hikayenizi anlatmak için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.
Sprout Social
sproutsocial.com
Sprout Social ile sosyal medyanın işletmenizi nasıl büyütebileceğini yeniden hayal edin. Sosyal medya yönetim araçlarımızı çalışırken görün. Bugün kendi ücretsiz denemenizi başlatın.
Vista Social
vistasocial.com
Hedeflerinizi aşmanıza yardımcı olacak, ustalıkla hazırlanmış sosyal medya yönetim araçları
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
Loomly
loomly.com
Loomly, pazarlama ekiplerine işbirliği, yayınlama ve analiz özellikleri aracılığıyla başarılı markaları çevrimiçi ortamda büyütme konusunda güç veren Marka Başarı Platformudur.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio, herhangi bir niş veya pazarda içerik iyileştirme bloglarını ve sosyal medyayı iş için zahmetsiz hale getiren bir içerik keşif aracı sunar.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics, şirketlerin müşteri, ürün, marka ve çalışan deneyimi içgörülerini tek bir yerde yakalamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır.
Beacons
beacons.ai
Beacons, biyografi web sitesinde hayranlarınızın seveceği bir bağlantı oluşturmanın en kolay yoludur ve ücretsizdir!
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - Marka farkındalığını ve trafiğini artırmak için sosyal medya pazarlama aracı. Pazarlamacılar için sosyal medya planlama otomasyonunu özelleştirdik.
Publer
publer.io
Facebook gönderilerinizi, Instagram gönderilerinizi, Tweetlerinizi, LinkedIn güncellemelerinizi, Pinterest pinlerinizi, Google Benim İşletmem gönderilerinizi ve YouTube videolarınızı Publer ile planlayın. Zamandan tasarruf edin, trafiği artırın, işinize odaklanın.
Minea
app.minea.com
Minea, nihai e-ticaret ürün arama aracıdır. Minea tüm ağlardaki tüm reklamları izler. Facebook Reklamları, influencer ürün yerleşimleri, Snapspy, tüm ağlar takip edilmektedir. Bir ağ için adspy'ye 149€ ödemeyi bırakın ve Minea'yı keşfedin.
Heropost
heropost.io
Birden Fazla Sosyal Medya Hesabını Yönetin, Sınırsız gönderi planlayın, Seçtiğiniz hedef kitleyle etkileşime geçin, Derinlemesine Raporlarla Performansı Takip Edin ve Analiz Edin.
UNUM
unum.la
Günümüzün yaratıcılarına yönelik araçlar
CoSchedule
coschedule.com
Odaklanmanıza, projeleri zamanında teslim etmenize ve ekibinizi mutlu etmenize yardımcı olacak çevik pazarlama araçları ailesi. Şimdi organize olun.
Bio Link
bio.link
Biyolojik bağlantı, tüm sayfalarınıza (web siteleri, mağazalar, bloglar, sosyal paylaşımlar, videolar ve herhangi bir şey) bağlantı vermenizi sağlar ve hedef kitlenizin tüm içeriğinizi keşfetmesini kolaylaştırır. Instagram, Twitter ve TikTok gibi platformlar biyografide yalnızca bir bağlant...
Hypefury
hypefury.com
Twitter hedef kitlenizi büyütmek ve para kazanmak için kişisel asistanınız. Twitter OG'lerinin kullandığı en iyi teknikleri seçtik ve bunları bir uygulamaya dönüştürdük: - Sorunsuz bir şekilde yeni içerik oluşturun - Hedef kitlenizi büyütün - E-posta listenizi büyütün - Daha fazla ürün sat
Submagic
submagic.co
Yapay Zeka Destekli Altyazılarla videolarınızı geliştirin 🚀 Tamamı yapay zeka tarafından oluşturulan mükemmel emojilere ve akıllıca vurgulanan anahtar kelimelere sahip Zahmetsiz Altyazılar.
Postly
postly.ai
Sosyal Medya Pazarlama Kampanyalarınızı Geniş Ölçekte Tasarlayın ve Yayınlayın. Yapay Zeka Yazarı Kaliteli SEO İçeriği Üretir.
AgoraPulse
agorapulse.com
Düzenli kalmanıza, zamandan tasarruf etmenize ve gelen kutunuzu, yayınlamanızı, raporlamanızı, izlemenizi ve ekip işbirliği araçlarınızı kolayca yönetmenize olanak tanıyan, kullanımı kolay bir Sosyal Medya Yönetim Yazılımı.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - dünyanın önde gelen ortaklık otomasyon çözümü, gerçek anlamda üstel büyümeye ulaşan tüm ortaklık kanallarını keşfeder, yönetir, korur ve optimize eder.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
RADAAR
radaar.io
Takipçilerin ilgisini çekmek, benzersiz içerik yayınlamak isteyen markalar, ajanslar ve girişimler için muhteşem bir sosyal medya yönetim platformu...
LocalStack
localstack.cloud
LocalStack, dizüstü bilgisayarınızda veya CI ortamınızda tek bir kapsayıcıda çalışan bir bulut hizmeti emülatörüdür. LocalStack ile AWS uygulamalarınızı veya Lambda'larınızı uzak bir bulut sağlayıcısına bağlanmadan tamamen yerel makinenizde çalıştırabilirsiniz! İster karmaşık CDK uygulamalarını veya...
Thryv
thryv.com
Thryv'in küçük işletme yazılımıyla müşterileri her zaman, her yerde ve her cihazdan yönetin: CRM, Metin ve E-posta Pazarlama, Sosyal Medya, Web Siteleri ve daha fazlası.
SocialBee
socialbee.com
Daha Fazla Potansiyel Müşteri, Daha Az Çaba. Sosyal Medya Yönetim Araçları, Eğitimleri ve Ekipleri. 14 Günlük Ücretsiz Deneme, Kredi Kartına Gerek Yok. Demo Rezervasyonu Yapın.
Tailwind
tailwindapp.com
Pazarlama Ekibi Gibi Hissettiren Araç. Tailwind, sosyal medya pazarlamanızın en zor kısımlarını otomatikleştirir, böylece daha akıllı ve daha hızlı büyüyebilirsiniz.
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! AI ile marka dilinizde Videolar, Karuseller ve Tek Görsel Gönderiler Oluşturun ve Paylaşın.
Tweet Hunter
tweethunter.io
İşletmeniz ve kişisel markanız için Twitter'da her zamankinden daha fazla sonuç alın. Yapay zeka ve otomasyonla güçlendirilmiştir. Bedavaya deneyin.
Sendible
sendible.com
Marka hikayenizi sosyal medyada yükseltin. Her platformda içeriğin başarısını planlamak, yayınlamak ve ölçmek için müşterilerinizle ve ekiplerinizle işbirliği yapın.
LTK
shopltk.com
Güvendiğiniz LTK etkileyicilerinden moda, ev, güzellik ve fitness konularındaki en son ürünleri satın alın. İş kıyafeti fikirleri, düğün konuk elbiseleri, seyahat görünümleri ve çok daha fazlası.
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Falcon, Facebook, Twitter, LinkedIn ve Instagram için sosyal analiz, topluluk katılımı ve yönetişim üzerine kurulu sosyal medya pazarlama platformunuzdur.
Fedica
fedica.com
Twitter takipçilerinizi konuma ve demografiye göre analiz edin ve hedefleyin. İdeal bir topluluk oluşturun. Takipçileriniz için tweet'leri en iyi zamanda planlayın
PartnerStack
partnerstack.com
Herhangi bir programı ölçeklendirmek için ortak ilişkileri yönetimi yazılımı: bağlı kuruluş, bayi, pazarlama ve daha fazlası. SaaS şirketlerinin neden PartnerStack PRM ile büyüdüğünü görün.
Crowdfire
crowdfireapp.com
Crowdfire, dünya çapındaki markalar, işletmeler, ajanslar ve bireyler için güçlü bir Sosyal Medya Yönetim aracıdır. Sosyal Medya CRM, Gelişmiş analizler, gönderi planlayıcı, içerik küratörü ve daha fazlasıyla oyununuza seviye atlatın!
Smash Balloon
smashballoon.com
WordPress için tamamen özelleştirilebilir sosyal medya besleme eklentileri. Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube yayınlarınızı görüntüleyin - 1,3 milyon kullanıcı tarafından güveniliyor.
Snoopreport
snoopreport.com
Uygulamayı yüklemeden Herkesin Instagram Etkinliğini görün. Snoopreport Instagram Etkinlik Takipçisi ile Birisinin Instagram'da Neleri Beğendiğini ve Takip Ettiğini Görün
Ocoya
ocoya.com
Ocoya, gönderiler, başlıklar, bloglar ve hashtag'ler gibi ilgi çekici sosyal medya içerikleri oluşturmaya ve yayınlamaya yönelik ücretsiz bir AI içerik otomasyon aracıdır.
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker, dünya çapındaki markalar ve ajanslar tarafından önerilen inanılmaz derecede güçlü bir sosyal medya analiz aracı ve sosyal medya izleme aracıdır.
Taplio
taplio.com
LinkedIn'den daha fazla fırsat çekin. Siz veya ekibiniz için sonuç sağlayan daha iyi LinkedIn içeriği oluşturmak için yapay zeka ve otomasyonu kullanın.