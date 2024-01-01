Üretken Yapay Zeka Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
Üretken Yapay Zeka Yazılımı, bağımsız olarak içerik oluşturmak için üretken yapay zeka algoritmalarını kullanan bir yazılım uygulamaları kategorisini ifade eder. Bu algoritmalar tipik olarak derin öğrenme tekniklerine, özellikle üretken çekişmeli ağlara (GAN'ler) veya değişken otomatik kodlayıcılara (VAE'ler) dayanır. Üretken Yapay Zeka Yazılımı, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kullanılabilir: * Görüntüler: Gerçekçi veya soyut görüntüler, fotogerçekçi yüzler, manzaralar ve daha fazlasını oluşturma. * Videolar: Video dizileri, animasyonlar ve görsel efektler oluşturma. * Metin: Makaleler, hikayeler, şiirler ve kod parçacıkları dahil olmak üzere doğal dil metni oluşturma. * Müzik: Müzik parçaları, melodiler ve hatta kompozisyonların tamamını bestelemek. * Tasarım: Ürünler, logolar, kullanıcı arayüzleri ve mimari düzenler için tasarımlar oluşturmak. Bu yazılım araçları, yaratıcı süreçlerini kolaylaştırmak, yeni fikirler keşfetmek veya mevcut iş akışlarını geliştirmek isteyen sanatçılar, tasarımcılar, geliştiriciler ve diğer profesyoneller için değerlidir. Üretken Yapay Zeka Yazılımı genellikle kullanıcıların üretim sürecini yönlendirmek ve istenen sonuçları elde etmek için çeşitli parametreleri veya giriş kısıtlamalarını kontrol etmesine olanak tanır.
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ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT: Diyalog için Dil Modellerini Optimize Etme. Sohbet yoluyla etkileşim kuran ChatGPT adında bir model geliştirdik. Diyalog formatı, ChatGPT'nin takip eden soruları yanıtlamasını, hatalarını kabul etmesini, yanlış önermelere meydan okumasını ve uygunsuz istekleri reddetmesini mümkün kılar. Cha...
Google Gemini
gemini.google.com
Fikirlerinizi ileriye taşımak için Bard'ı kullanabilirsiniz. Bard'ın biraz yardımıyla aşağıdaki gibi şeyler yapabilirsiniz: - Fikirler üzerinde beyin fırtınası yapın, bir plan geliştirin veya işleri halletmenin farklı yollarını bulun - Daha karmaşık konuların hızlı, anlaşılması kolay bir özetini al...
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Günlük AI arkadaşınız.
Replit
replit.com
Repl.it, San Francisco merkezli bir start-up ve çevrimiçi bir IDE'dir (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma-değerlendirme-yazdırma döngüsü" anlamına gelen REPL kısaltmasından gelir. Hizmet, Ürdünlü programcı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından 2016 yılında oluşturuldu. Repl.it, ...
Claude
claude.ai
Claude, ölçeği ne olursa olsun görevleriniz için yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Hugging Face
huggingface.co
Yapay zeka topluluğu geleceği inşa ediyor. Makine öğreniminde referans açık kaynak tarafından desteklenen son teknoloji modelleri oluşturun, eğitin ve dağıtın.
Databricks
databricks.com
Databricks, Apache Spark'ın orijinal yaratıcıları tarafından kurulmuş bir şirkettir. Databricks, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki AMPLab projesinden doğdu ve Scala'nın üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı bir dağıtılmış bilgi işlem çerçevesi olan Apache Spark'ın yapımında yer aldı. Databri...
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI, yazılım geliştirme şeklimizi dönüştürmek için tasarlanmış bir kodlama LLM'sidir. BLACKBOX.AI'yi oluşturarak amacımız: Mühendislerin ürünleri oluşturma ve piyasaya sürme sürecini 10 kat daha hızlı hale getirerek şirketler içindeki inovasyon hızını artırın Dünya genelinde yazılım mühend...
Build AI
buildai.space
Yapay zekayı işinize entegre edin. Dakikalar içinde. İşletmenize özel olarak tasarlanmış kendi yapay zeka destekli web uygulamalarınızı oluşturun. Hiçbir teknik beceri gerekmez.
Krater AI
krater.ai
Krater AI ile girişimlerinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. Hepsi bir arada SuperApp'imiz Yapay Zeka teknolojisinin gücünü açığa çıkararak içerik oluşturmadan metinden konuşmaya kadar her şeyi mümkün kılar. Krater ile sınırsız olanaklara ve gerçek yeniliğe erişim kazanacaksınız. Benzersiz işlevselli...
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Kod Danışmanı. En iyi açıklayıcı araçla bugün daha akıllıca kodlamaya başlayın. Kodu optimize etmek, yeniden düzenlemek ve gözden geçirmek için Yapay Zekayı temel alır!
Autocode
autocode.com
Yeni kullanıcı bildirimleri. Uyarıları satın alın. Zamanlanmış işler. Topluluk botları. SQL sorguları. Dahili takım. JavaScript ve API'lerle istediğinizi yaratın.
Botpress
botpress.com
Şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde ChatGPT sohbet robotları oluşturun 🚀. OpenAI tarafından desteklenen ilk yeni nesil sohbet robotu oluşturucu. İşlerinizi halletmek amacıyla projeniz veya işletmeniz için ChatGPT benzeri botlar oluşturun. 🎯
AIWRITER
aiwriter.fi
Chat GPT ile para kazanmak mı istiyorsunuz? Saniyeler içinde yüksek kaliteli, ilgi çekici içerik oluşturmak için en iyi araç olan AI Writer'dan başka bir yere bakmayın. Gelişmiş yapay zeka algoritmalarımız ve sezgisel arayüzümüz sayesinde blog gönderileri, makaleler ve daha fazlasını kolaylıkla olu...
Voiceflow
voiceflow.com
Yapay zeka aracıları oluşturmaya yönelik işbirlikçi platform. Ekipler, sohbet veya sesli yapay zeka aracılarını birlikte, daha hızlı ve geniş ölçekte tasarlamak, test etmek ve başlatmak için Voiceflow'u kullanıyor.
Refraction
refraction.dev
Kodu yeniden düzenleyin, belgeler oluşturun, birim testleri oluşturun ve daha fazlasını yapın. Bir kod bloğunu yapıştırın, dilinizi veya çerçevenizi seçin ve ardından büyüye tanık olmak için "Oluştur"a basın.
Sourcegraph
sourcegraph.com
Sourcegraph'ın kod zekası platformuyla kod tabanınızı anlayın, düzeltin ve otomatikleştirin.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verilerini modellemeye yönelik lider Full Stack AI, LLM ve bilgisayarlı görüntü üretim platformudur.
AskCodi
askcodi.com
Bir AI kodlama asistanı. Geliştirici ihtiyaçları için programlayıcıyı eşleştirin.
AI2sql
ai2sql.io
AI2sql ile mühendisler ve mühendis olmayanlar, SQL bilmeden kolayca verimli, hatasız SQL sorguları yazabilirler.
Together AI
together.ai
Üretken yapay zeka oluşturmak ve çalıştırmak için en hızlı bulut platformu.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Veri Bilimcileri Tarafından Seviliyor, BT Tarafından Yönetiliyor. Bulutta Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Geliştirme, Dağıtım ve Veri İşlem Hatları için Hepsi Bir Arada Çözümünüz.
ScholarAI
scholarai.io
ScholarAI, kullanıcıların hakemli dergilerdeki açık erişimli bilimsel literatüre erişmesine olanak tanıyan bir eklentidir. GPT-4 Turbo tarafından desteklenen, yapay zeka çağında bilime yönelik yeni özel Copilot'umuz ScholarAI Premium kullanıcılarına açıktır.
Stability AI
stability.ai
Stabilite Yapay Zekası, potansiyelimize ulaşmamızı sağlayacak açık Yapay Zeka araçları geliştiriyor. Kolektif zeka ve artırılmış teknolojiyi kullanarak çözümler tasarlamak ve uygulamak.
Chooch
chooch.ai
Chooch'un bilgisayarlı görüntü çözümleri, işletmelerin en incelikli görsel öğelerin önemini tespit etmek ve anlamak için video ve görüntü verilerinin görsel incelemesini otomatikleştirmesine yardımcı olur; bunların tümü gerçek zamanlı olarak iş kararlarını yönlendirmek için eyleme dönüştürülebilir b...
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT ile şunları yapabilirsiniz: * İçerik Yazımınızı Basitleştirin: DeftGPT, sorular sormanıza, anında yanıtlar almanıza ve yapay zeka ile etkileşimli konuşmalar yapmanıza olanak tanır. GPT-4, gpt-3.5-turbo, Anthropic'ten Claude ve diğer çeşitli botlara anında erişebileceksiniz. * Ekip yönetimi...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT uzmanı olmayan olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedef...
Mistral AI
mistral.ai
Hızlı, açık kaynaklı ve güvenli dil modelleri. Özel verilerden ve kullanım geri bildirimlerinden yararlanılarak iş kullanım senaryolarında modellerin uzmanlaştırılması kolaylaştırıldı. Avrupa'da, küresel pazarı hedefleyen birinci sınıf bir ekip tarafından oluşturulmuştur.
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB, LLM'lerde ince ayar yapmak ve değerlendirmek için kullanılan ve genel teknoloji ekiplerinin kolayca özel AI modelleri oluşturmasına olanak tanıyan bir LLM Ops platformudur.
CodePal
codepal.ai
CodePal nihai kodlama arkadaşıdır. Geliştiricilere yardımcı olacak çeşitli kodlama yardımcıları ve araçları sunan kapsamlı bir platformdur. Öğrenciler, yeni başlayanlar, deneyimli geliştiriciler ve geliştirme süreçlerini iyileştirmek isteyen şirketler için harikadır. AI Kod oluşturucuları, programl...
Codeium
codeium.com
Codeium, modern kodlamanın süper gücüdür ve en son yapay zeka teknolojisi üzerine inşa edilmiş bir kod hızlandırma araç setidir. Editörlere kolay entegrasyon sayesinde en iyi kod maymunu değil, en iyi yazılım geliştiricisi olmaya odaklanabilirsiniz.
Tabnine
tabnine.com
Tabnine, kodunuzu gizli, güvenli ve uyumlu tutarken yazılım geliştirmeyi hızlandıran ve basitleştiren yapay zeka kodlama asistanıdır. Tabnine AI ile kodlama iş akışını otomatikleştirerek mühendislik hızını, kod kalitesini ve geliştirici mutluluğunu artırın ve pazara daha hızlı ulaşın.
Katonic.ai
katonic.ai
Kodsuz Katonic Üretken Yapay Zeka Platformunda dakikalar içinde güçlü Yapay Zeka Uygulamaları oluşturun. Üretken yapay zekanın gücüyle sizin ve çalışanlarınızın üretkenliğini artırın, müşteri deneyimini geliştirin ve yalnızca büyük kuruluşların yapabileceği şeyleri yapın. * Kodlama becerisi gerekme...
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai, yapay zekayı demokratikleştirme misyonuyla önde gelen açık kaynaklı Üretken Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi platformu sağlayıcısıdır. 30 Kaggle Ustasının teknik becerisini, güçlü sorunları çözen Üretken Yapay Zeka ve makine öğrenimine yönelik basit Yapay Zeka bulut ürünlerine dönüştürüyor. Müş...
Aporia
aporia.com
Kaymayı ve model bozulmasını tespit etmek, model yönetimini merkezileştirmek, tahminleri açıklamak ve üretimdeki ML modellerinizi geliştirmek için Aporia'nın ML Gözlemlenebilirliğini kullanın.
BentoCloud
bentoml.com
Yapay Zeka için Sunucusuz Bulut - BentoCloud, yapay zeka uygulamaları oluşturmak ve çalıştırmak için tamamen yönetilen bir platformdur ve yapay zeka ekiplerine çevik ürün teslimatı sağlar. BentoML, yazılım mühendislerinin yapay zeka ürünleri oluşturmasına yönelik bir platformdur.
Anode
codygon.com
İşletmeler için veri kalitesi yönetiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış yenilikçi bir dijital çözüm olan Anode, yardım etmek için burada. Anode, verilerinizi 6 sınıf hataya göre analiz eden ve verileriniz hakkında daha hızlı ve daha verimli bir şekilde öngörü elde etmenizi sağlayan bir veri ano...
Composable Prompts
composableprompts.com
Şekillendirilebilir İstemlerin misyonu, uygulamaların içerikle etkileşimde bulunma biçiminde devrim yaratmaktır. GPT gibi Büyük Dil Modelleri (LLM'ler) metinsel verilerle olan etkileşimimizi temelden değiştirmiş olsa da, Düzenlenebilir Bilgi İstemleri bir adım daha ileri gitmenin gerektiğine inanıy...
Vocode
vocode.dev
Vocode, LLM'lerin üzerine her türlü ses tabanlı uygulama oluşturmak için araçlar ve soyutlamalar sağlar. Vocode ile oluşturabileceğiniz şeylere örnek olarak, telefon çağrılarını yanıtlamak/yapmak, kişisel asistan olarak hareket etmek, Zoom toplantılarına katılmak ve daha fazlasını yapmak için LLM'le...
Vext
vextapp.com
Vext: LLMOps İşletim Sistemi Vext, LLM işlem hatlarını hızlı ve uygun ölçekte bloke etmek isteyen kullanıcılara "Yapay Zeka için Zapier" deneyimi sunan, kullanıma hazır bir LLMOps platformudur. Vext ile benzersiz iş ihtiyaçlarınıza ve verilerinize göre uyarlanmış özel yapay zeka uygulamalarını kol...
PromptPrivacy
promptprivacy.com
Prompt Privacy, yapay zeka çağında artan gizlilik ve güvenlik ihtiyacını karşılamak için özel olarak geliştirilmiş, son teknoloji ürünü, birinci nesil bir yapay zeka işletim sistemidir. Prompt Privacy, benzersiz kodsuz tasarımıyla profesyonellerin, ticari şirketlerin ve kuruluşların, hassas veriler...
Promptly
trypromptly.com
Yapay zekanın her kuruluş için erişilebilir olmasını sağlayan, Kuruluşlara yönelik az kodlu bir Üretken Yapay Zeka platformu.
Predibase
predibase.com
Predibase, açık kaynaklı LLM'leri üretmenin en hızlı ve en verimli yoludur. LoRA eğitimi ve hizmetine yönelik geliştirici platformu olan Predibase, mühendislik ekiplerinin mümkün olan en düşük maliyetle buluttaki en son teknolojiye sahip altyapı üzerinde herhangi bir açık kaynaklı LLM'ye ince ayar ...
Preamble
preamble.com
Preamble, üretken AI ve LLM sistemlerinin emniyetini ve güvenliğini artırmak için kullanımı kolay bir platform ve AI politika pazarı sunar. İşletmelerin güvenlik, gizlilik, güvenlik ve uyumluluk yapay zeka korkuluklarını uygulamasını sağlıyoruz. Preamble, Inc. tecrübeli bir şirkettir.
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt, güçlü üretken yapay zeka modellerine erişim sağlayan bir web uygulamasıdır. Kişiselleştirilmiş oluşturma olanağı sunarak, yapay zeka modelleriyle etkileşimi kolaylaştırarak ve birden fazla sağlayıcının en iyi modellerine tek bir yerden erişmenizi sağlayarak size fayda sağlar.
Opentune
opentune.ai
Yapay zeka meraklıları, geliştiriciler ve yenilikçiler için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir uygulama olan Opentune. Opentune, büyük dil modellerini yönetmek, özelleştirmek ve etkileşimde bulunmak için kapsamlı bir platform sunar. Opentune, şirketinizin ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmış...
MarkovML
markovml.com
MarkovML'de misyonumuz, işletmelerin yapay zeka aracılığıyla verilerinin dönüştürücü gücünden yararlanmalarını ve iş büyümelerini artırmalarını sağlamaktır. Bilgi çalışanlarını kodsuz yapay zeka araçlarıyla güçlendirerek stratejik görevlere odaklanmalarını sağlıyoruz. İşbirliğine dayalı, amaca yöne...
Lakera
lakera.ai
Lakera Guard, kuruluşlara hızlı enjeksiyonlar, veri kaybı, zararlı içerik ve diğer LLM riskleri konusunda endişelenmeden GenAI uygulamaları oluşturma olanağı sağlar. Lakera Guard'ın yetenekleri, LLM uygulamalarından, Gandalf'tan, açık kaynak verilerden ve özel makine öğrenimi araştırmamızdan elde ed...
GradientJ
gradientj.com
GradientJ, ürün ekiplerinin büyük dil modellerini geniş ölçekte dağıtmasına yardımcı olur. Şirketler LLM destekli uygulamalar oluşturmak ve bunları üretimde izlemek için bizi kullanıyor. Uygulamamız, istemleri oluşturmak ve karşılaştırmak, canlı performansı izlemek ve insan geri bildirimlerinden yol...
Defog
defog.ai
Her kurumsal kullanıcı için insan düzeyinde yapay zeka analisti. Defog'un hepsi bir arada platformuyla doğru yapay zeka destekli veri analizini dağıtın.
CalypsoAI
calypsoai.com
Yapay zeka endüstrilerde devrim yaratmaya devam ettikçe ve günlük kullanımda giderek daha yaygın hale geldikçe, ilgili riskler de artıyor. CalypsoAI olarak bu artan risklerin farkındayız. Gelişmiş AISec çözümlerimiz aracılığıyla misyonumuz, çığır açan yapay zeka güvenlik platformları sağlayarak hem ...
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI gelişmiş, yapay zeka odaklı bir içerik oluşturma aracıdır. Tamamı kurumsal ve kişisel iletişiminizi geliştirmek için tasarlanmış ilgi çekici metinler, özelleştirilmiş görüntüler, benzersiz ses kayıtları ve animasyonlu avatar videoları üretir. ASKtoAI ile yaratıcılığınızı dönüştürün.
Archie
archie.8base.com
Fikrinizi açıklayın ve Archie'nin ücretsiz bir ürün tasarım planı oluşturmasına izin verin. * Cure Writer's Block: Fikrinizi bir veya iki cümleyle tanımlamanız yeterli; Archie, neyin inşa edilmesi gerektiğine dair hemen fikir vermeye başlayacaktır. * Hızlı Kavramsallaştırma: Blueprint, fikirden som...
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai, kodsuz bir yapay zeka sohbet robotu oluşturucusudur. Kendi benzersiz verileriniz üzerinde eğitilmiş kendi özel ChatGPT sohbet robotlarınızı oluşturmanıza olanak tanır. Insighto'nun sezgisel, kodsuz platformuyla, özel bir AI sohbet robotu oluşturmak kesinlikle sorunsuzdur. Tek yapmanız ...
GPTGuard.ai
gptguard.ai
Tüm ChatGPT ve diğer LLM etkileşimlerinizi güvende ve gizli tutun. GPTGuard teknolojisi, istemlerinizdeki hassas verileri, bağlamı etkilemeden sentetik verilerle değiştirir. Herhangi bir gizlilik veya güvenlik endişesi olmadan ChatGPT'nin tüm avantajlarından yararlanırsınız.
AICamp
aicamp.so
AICamp'ın Çoklu Yüksek Lisans desteği ve yapay zeka destekli çalışma alanı gibi benzersiz özellikleri sayesinde her ekip görevini daha hızlı, daha kolay ve daha keyifli hale getirebilirsiniz.
WPCode
wpcode.com
WordPress sitenizi ve uygulamalarınızı otomatikleştirin. Favori eklentilerinize, diğer WordPress sitelerine ve WordPress dışı uygulamalara bağlanan gelişmiş otomasyonları dakikalar içinde oluşturun. Hem Kolay Hem Güçlü!
Refact.ai
refact.ai
Refact, son derece hızlı kod tamamlama, güçlü kod iyileştirme araçları ve sohbet özelliklerine sahip, açık kaynaklı bir yapay zeka kodlama asistanıdır. Geliştiricilerin Ekip Üretkenliğini %45 Artıran İnce Ayarlı Yapay Zeka Kodlama Asistanı.
Programming Helper
programming-helper.com
Bir kod oluşturucudan daha fazlası. Çok çeşitli görevlerde size yardımcı olan bir araç. Hepsi tek bir yerde.