Rediff'ten e-posta hizmeti. Rediff.com (rediff.com olarak stilize edilmiştir) Hintli bir haber, bilgi, eğlence ve alışveriş web portalıdır. 1996 yılında kuruldu.

Web Sitesi: mail.rediff.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Rediffmail ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.