Bir arama motoru, e-posta, güncel haberler, hava tahmini ve faydalı bağlantılar sunan en çok ziyaret edilen Çek internet portalı. Seznam.cz, Çek Cumhuriyeti'nde bir web portalı ve arama motorudur. 1996 yılında Ivo Lukačovič tarafından Prag'da Çek Cumhuriyeti'ndeki ilk web portalı olarak kuruldu.

Web Sitesi: seznam.cz

Yasal Uyarı: WebCatalog, Seznam ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.