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Seznam

Seznam

seznam.cz

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Bir arama motoru, e-posta, güncel haberler, hava tahmini ve faydalı bağlantılar sunan en çok ziyaret edilen Çek internet portalı. Seznam.cz, Çek Cumhuriyeti'nde bir web portalı ve arama motorudur. 1996 yılında Ivo Lukačovič tarafından Prag'da Çek Cumhuriyeti'ndeki ilk web portalı olarak kuruldu.

Web Sitesi: seznam.cz

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