Ahsuite

Ahsuite

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Web Sitesi: ahsuite.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Ahsuite çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ahsuite, hiçbir şeyin gözden kaçmaması veya kaybolmaması için müşteri iletişiminizi kullanımı kolay bir müşteri portalında düzenlemenize olanak tanır. Göstermek istediğiniz işe odaklanan temiz, minimalist bir tasarıma sahiptir: panolar, Figma panoları, slayt sunumları, videolar, raporlar veya başka herhangi bir şey. Bir iframe'e gömülebiliyorsa bunu bir müşteri portalında paylaşabilirsiniz. Müşteri portallarımız güvenli, düzenli ve self servistir. Ahsuite'i bir kez denedikten sonra bir daha e-postayla bağlantı göndermeye geri dönmeyeceksiniz. Ahsuite, dijital ajanslar için özel olarak oluşturulmuş güçlü işbirliği araçları paketiyle birlikte gelir. Bu, Trello, Slack, DropBox ve LastPass'a veda edebileceğiniz anlamına gelir çünkü Ahsuite hepsini tek bir girişle yapmanıza olanak tanır. Pro veya Ajans planıyla ayrıca serbest çalışanlar ve ajanslardan oluşan özel ağımıza da erişebilirsiniz. Böylece ekibinizi oluşturmak için Ahsuite'i bile kullanabilirsiniz! Başlangıç ​​planı görevler, dosyalar, konuşmalar ve on adede kadar portalla birlikte ÜCRETSİZ olarak gelir!
Kategoriler:
Business
Proje Yönetim Yazılımı

Web Sitesi: ahsuite.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ahsuite ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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