We Skate

We Skate

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Веб-сайт: poki.com

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We Skate — это платформер, в котором вы отправляетесь в захватывающее приключение на своем верном скейтборде! Овладейте искусством расчета времени, чтобы выполнять прыжки в точный расчет времени. Но остерегайтесь препятствий и летающих птиц, которые могут вас сбить с ног! Собирайте монеты, разбросанные по вашему пути, чтобы разблокировать стильные аксессуары и мощные улучшения. Приготовьтесь выйти на тротуар и поехали кататься!

Веб-сайт: poki.com

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