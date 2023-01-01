Отправьтесь в стремительное приключение на мотоцикле в Blocky Trials, игре, в которой вы, будучи профессиональным гонщиком мотокросса, стремитесь преодолевать сумасшедшие испытания. Интенсивная и быстрая игра, в которой можно разблокировать и выбрать более 30 уникальных гонщиков, каждый из которых обладает своими способностями, такими как более высокая скорость, лучшее управление большими мотоциклами или лучшие прыжки через контрольно-пропускные пункты и другие препятствия. Вам предстоит разблокировать 3 уровня, каждый из которых сложнее предыдущего. Собирайте монеты вдоль обочин дорог, чтобы разблокировать новых гонщиков и мотоциклы, но остерегайтесь ухабистых бездорожья, разрушенных городских пейзажей и сложных портов. Это гоночная игра в стиле Minecraft, где ваша главная цель — выжить в поездке.

Веб-сайт: poki.com

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