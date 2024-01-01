Digging Master — это игра-симулятор, которая приглашает вас отправиться в археологическое приключение, где вы сможете обнаружить древние артефакты и построить собственный музей! Копайте почву и находите удивительные окаменелости, такие как трицератопс, тираннозавр и стегозавр. Соберите этих величественных существ и выставьте их в своем музее, чтобы привлечь посетителей. Продавайте билеты гостям и зарабатывайте деньги, чтобы расширять свой музей. Инвестируйте в улучшения, чтобы копать быстрее и находить более редкие артефакты, или нанимайте рабочих, которые помогут вам в ваших поисках. Готовы ли вы стать величайшим мастером раскопок?

Веб-сайт: poki.com

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