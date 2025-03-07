Программное обеспечение для разговорного интеллекта - Самые популярные приложения - Соединенные Штаты

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Программное обеспечение разговорного интеллекта — это набор инструментов и технологий, предназначенных для интерпретации человеческого языка и реагирования на него. Используя обработку естественного языка (NLP), машинное обучение и анализ данных, это программное обеспечение может понимать контекст и нюансы разговоров, делая взаимодействие более продуктивным и информативным.
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AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) является дочерней компанией Amazon, предоставляющей платформы облачных вычислений по требованию и API для отдельных лиц, компаний и правительств, на основе платежного платежа. Эти веб -сервисы облачных вычислений предоставляют различные базовые абстрактные технические инфраструктуры и распределенные компьютерные строительные блоки и инструменты. Одним из этих сервисов является Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), которая позволяет пользователям иметь в своем распоряжении виртуальный кластер компьютеров, доступный постоянно через Интернет. Версия виртуальных компьютеров AWS подражает большинству атрибутов реального компьютера, включая аппаратные центральные обработки (процессоры) и графические единицы обработки (графические процессоры) для обработки; локальная/памятная память; Хард-диск/SSD хранилище; выбор операционных систем; сеть; и предварительно загруженное прикладное программное обеспечение, такое как веб-серверы, базы данных и управление взаимоотношениями с клиентами (CRM). Технология AWS реализована на серверных фермах по всему миру и поддерживается дочерней компанией Amazon. Сборы основаны на комбинации использования (известной как модель «платежного платежного»), аппаратную, операционную систему, программное обеспечение или сетевые функции, выбранные требуемой доступностью, резервированием, резервированием, безопасности и опциями обслуживания. Абоненты могут оплачивать один виртуальный компьютер AWS, выделенный физический компьютер или кластеры любого. В рамках соглашения о подписке Amazon обеспечивает безопасность для систем подписчиков. AWS работает из многих глобальных географических регионов, включая 6 в Северной Америке. Amazon Markets AWS для подписчиков в качестве способа получения крупномасштабной вычислительной пропускной способности быстрее и дешево, чем создание реальной физической фермы сервера. Все услуги выставлены на основе использования, но каждая услуга измеряет использование различными способами. По состоянию на 2017 год AWS владеет доминирующим 34% всех облаков (IAAS, PAAS), в то время как следующие три конкурента Microsoft, Google и IBM имеют 11%, 8%, 6% соответственно по Synergy Group.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, который работает на той же инфраструктуре, которую Google использует внутреннюю для своих продуктов конечных пользователей, таких как Google Search, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором инструментов управления, он предоставляет серию модульных облачных сервисов, включая вычисления, хранение данных, аналитику данных и машинное обучение. Регистрация требует деталей кредитной карты или банковского счета. Облачная платформа Google предоставляет инфраструктуру в качестве услуги, платформу в качестве услуги и неверные вычислительные среды. В апреле 2008 года Google анонсировала App Engine, платформу для разработки и размещения веб-приложений в Google, управляемых центрами обработки данных, которая была первой службой облачных вычислений от компании. Служба стала в целом доступной в ноябре 2011 года. С момента объявления App Engine Google добавил несколько облачных сервисов на платформу. Google Cloud Platform является частью Google Cloud, которая включает в себя инфраструктуру общедоступной облачной платформы Google Cloud, а также G Suite, корпоративные версии Android OS и Chrome, а также интерфейсы прикладных программ (API) для служб машинного обучения и картирования предприятий.
Verizon
verizon.com
Verizon - это американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.
Intercom
intercom.com
Intercom - единственное полное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесшовное качество обслуживания клиентов в процессе автоматизации и поддержки человека, что обеспечивает повышение удовлетворенности клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, где большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости поддержки человека, освобождая команду для работы над более высокой стоимостью разговоров с клиентами. Более 25 000 глобальных организаций, в том числе Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom для предоставления беспрецедентного пользовательского опыта в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и обеспечивает взаимодействие с более чем 600 миллионами ежемесячных активных пользователей. Основанный в 2011 году и поддержанный ведущими венчурными капиталистами, в том числе Кляйнером Перкинсом, Bessemer Venture Partners и Social Capital, Intercom выполняет миссию по созданию интернет -бизнеса личным.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk-это решение для обслуживания AI, которое легко настроить, использовать и масштабировать. Zendesk Solution работает вне коробки и легко изменить в случае изменений, что позволяет предприятиям двигаться быстрее. Zendesk также помогает предприятиям использовать передовое искусственное интеллект для служб, чтобы решить проблемы с клиентами быстрее и точнее. Построенный на миллиардах взаимодействия CX, Zendesk AI может быть использован по всему опыту обслуживания от самообслуживания до агентов, администраторов, чтобы помочь вам расти и эффективно работать в масштабе. Zendesk расширяет возможности агентов с инструментами, пониманием и контекстом, которые им необходимы для предоставления персонализированного обслуживания на любом канале, будь то социальные сообщения, телефон или электронная почта. Zendesk объединяет все, что нужно, от персонализированной беседы и управления положениями, до технического управления, до технического обеспечения, автоматизации, автоматизации и рынка более 1200 приложений - все защищены под одной крышей. И наше решение легко внедрить и корректировать на лету, освобождая команды от требований, разработчиков и дорогих партнеров для продолжающихся изменений. В Zendesk мы выполняем миссию, чтобы упростить сложность бизнеса и облегчить компаниям создавать значимые связи с клиентами. От стартапов до крупных предприятий, мы считаем, что интеллектуальные, инновационные опыт клиентов должны быть в пределах досягаемости для каждой компании, независимо от размера, промышленности или амбиций. Zendesk обслуживает более 130 тыс. Глобальных брендов во множестве отраслей промышленности на более чем 30 языках. Zendesk со штаб -квартирой в Сан -Франциско и управляет офисами по всему миру.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Их платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, предоставляя комплексный набор инструментов для создания контента, создания аудио и создания изображений. Они дают каждому возможность писать что угодно, публиковать где угодно и с беспрецедентной легкостью оптимизировать свой контент. Их надежный конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом Botsonic легко интегрируется с такими платформами, как Slack, WhatsApp, Telegram и FB Messenger, обеспечивая бесперебойное многоканальное общение. Он также предлагает функцию Hand-off, облегчающую плавный переход от взаимодействия с ботом к взаимодействию с человеком. Благодаря интеграции с Zapier они автоматизируют задачи и оптимизируют рабочие процессы, повышая вовлеченность клиентов. Botsonic соответствует требованиям GDPR и обещает безопасное взаимодействие с клиентами. Вместе их набор инструментов направлен на переосмысление создания контента и качества обслуживания клиентов, делая Writesonic универсальным решением для всех ваших цифровых потребностей.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
CustomGPT
customgpt.ai
Испытайте преимущества персонализированного искусственного интеллекта с помощью CustomGPT: получите уникальную информацию и решения с помощью искусственного интеллекта, обученного на вашем контенте
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT — это веб-программа для создания сайтов, которая использует искусственный интеллект для создания веб-сайтов. Чтобы получить собственный профессиональный веб-сайт абсолютно БЕСПЛАТНО, потребуется менее 1 минуты.
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты, системы обработки заявок и виртуальных агентов поддержки на базе искусственного интеллекта, которые помогут вам решить проблемы клиентов и повысить показатели конверсии. Программное обеспечение Tidio работает во всех основных системах управления контентом, платформах электронной коммерции и социальных сетях. Компания Tidio, основанная в 2013 году, выросла до 180+ сотрудников и имеет офисы в Сан-Франциско, Щецине и Варшаве. Tidio обслуживает клиентов всех размеров из более чем 205 стран, включая Mercedes, Shell и Praktiker. Виджет живого чата Tidio каждый месяц просматривают 510 миллионов уникальных пользователей.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot позволяет создавать чат-ботов за считанные минуты с использованием разнообразных шаблонов и сразу же автоматизировать ключевые задачи. Легко перетаскивайте новые элементы, чтобы адаптировать любой шаблон под свои нужды. ChatBot готов к работе сразу после установки, а алгоритмы искусственного интеллекта помогают вам со временем улучшать ответы. Создавайте удобные условия общения, чтобы улучшить отношения с клиентами. Отправляйте динамические ответы, которые побуждают клиентов общаться и взаимодействовать. Комбинируйте текст, изображения, кнопки и быстрые ответы, чтобы продемонстрировать свой бренд, продукты и услуги. Используйте ChatBot на разных платформах и каналах, используя интеграцию в один клик (Facebook Messenger, Slack, LiveChat, WordPress и другие). Подключите своего чат-бота практически ко всему, что только можно придумать, используя открытый API, веб-перехватчики и Zapier.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – управляйте своими онлайн-продажами посредством общения! Автоматизируйте продажи с помощью Smartsupp. Мы предлагаем все, что вам нужно для роста ваших онлайн-продаж: искусственный интеллект, чат-боты LeadGen, чат и многое другое, что вы можете использовать, чтобы привлечь посетителей в нужное время. И в кратчайшие сроки превратите их в лояльных клиентов. Smartsupp — одно из ведущих и пользующихся наибольшим доверием решений для чатов и чат-ботов в мире, которое в настоящее время поддерживает более 100 000 интернет-магазинов и веб-сайтов.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye-это платформа управления репутацией и цифровой опыт работы с клиентами для местных брендов и многоцелевых предприятий. Более 100 000 предприятий используют платформу Birdeye, работающую на AI, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, поддерживать лояльность и преуспеть на своих местных рынках.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot — это чат-бот для Twitch, YouTube и Trovo, который позволяет автоматизировать чат вашей прямой трансляции с помощью модерации и новых функций, позволяя вам тратить больше времени на развлечение своих зрителей.
Helpwise
helpwise.io
Удержание клиентов так же важно, как и приобретение новых. Лояльные клиенты приносят больше дохода и приносят вам рекомендации без каких-либо затрат. Обеспечение хорошего обслуживания клиентов является неотъемлемой частью удержания клиентов. С помощью Helpwise управлять обслуживанием клиентов становится проще. 1. Создайте свой центр обслуживания клиентов буквально за считанные минуты. 2. Общайтесь с клиентами по всем каналам и сотрудничайте со своей командой. 3. Установите подотчетность без необходимости использования общих паролей. 4. Настроить самообслуживание и автоматизацию. 5. Получите полезную информацию о повышении производительности команды и удовлетворенности клиентов. Helpwise интегрируется с электронной почтой (например, поддержка@, продажи@, карьера@ и т. д.), онлайн-чатом, WhatsApp, SMS, социальными сетями и многим другим. Начните работу с Helpwise — решением для обслуживания клиентов, которое увеличивает доход вашего бизнеса.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (продукт Freshworks Inc.) — это решение для диалогового взаимодействия, которое помогает компаниям взаимодействовать с клиентами по нескольким каналам, таким как веб-чат, электронная почта, телефон и социальные каналы, такие как WhatsApp, Instagram и iMessage. Freshchat также предлагает собственные чат-боты на базе искусственного интеллекта, которые можно легко создать с помощью конструктора без кода, что помогает предприятиям обеспечивать персонализированное самообслуживание в больших масштабах. Благодаря конструктору путешествий Freshchat и готовым сценариям компании могут опережать потребности своих клиентов и активно поддерживать их, когда это необходимо. Freshchat также предоставляет комплексное представление истории разговоров клиента и другую соответствующую информацию, что делает агентов более продуктивными и позволяет им предоставлять персонализированный опыт.
Cody
meetcody.ai
Коди — это интеллектуальный помощник с искусственным интеллектом, такой же, как ChatGPT, но с дополнительным преимуществом, заключающимся в возможности обучать его работе с вашим бизнесом, командой, процессами и данными клиентов. Вы можете использовать Коди в качестве сотрудника для поддержки своей команды различными способами: * Предоставляйте мгновенные ответы на бизнес-вопросы, анализируя накопленные документы вашей компании и выступая в качестве эксперта по вашим процессам. * Повышайте эффективность сотрудников, предоставляя мгновенные ответы, идеи и готовые работы, которые помогут вашей команде работать эффективнее. * Устраняйте неполадки и обнаруживайте скрытые функции ваших цифровых инструментов с помощью документации поддержки. * Обсуждайте идеи и предлагайте предложения, основанные на контексте ваших прошлых разговоров с Коди. Чтобы использовать Cody, вы можете загрузить файлы, документы и данные вашей компании, чтобы создать собственную базу знаний. Затем Коди использует эту информацию для предоставления индивидуальных ответов. Cody можно интегрировать в различные инструменты, такие как PowerPoint, PDF, Word, Discord, веб-сайты и многое другое. Платформа делает упор на повышенную безопасность и конфиденциальность данных благодаря таким функциям, как шифрование AWS, соответствие требованиям SOC II и настраиваемый контроль доступа. Cody предназначен для расширения возможностей команд, предоставляя помощника с искусственным интеллектом, обученного их конкретному бизнес-контексту.
Kindly
kindly.ai
Генеративные чат-боты на базе искусственного интеллекта, созданные для автоматизации поддержки и увеличения продаж. Мы являемся одним из ведущих европейских поставщиков чат-ботов премиум-класса, специализирующихся на разработке решений в области искусственного интеллекта и автоматизации для обслуживания клиентов и общения. Мы предлагаем платформу, которая сочетает в себе передовые методы машинного обучения и обработку естественного языка (NLP) для улучшения качества обслуживания клиентов и повышения эффективности процессов обслуживания клиентов. Что отличает Kindly? Меньше обслуживания и больше производства контента! Искусственный интеллект Kindly предложит новые данные для тренировок, которые вы сможете принять одним нажатием кнопки. Легко настроить Чтобы чат-бот соответствовал вашему брендингу, кодирования не требуется! Больше, чем кнопки Чат-боты Kindly могут отвечать на конкретные вопросы, вместо того, чтобы заставлять пользователей нажимать кнопки, которые могут даже не иметь отношения к делу. Многоязычный Обучите чат-бота одному языку и он будет понимать запросы более чем на ста! Среди наших клиентов — Adecco, VOI, Norwegian Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun и Kahoot. Легко интегрируйтесь с ведущими поставщиками CRM, такими как Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk и Hubspot и другими.
re:tune
retune.so
re:tune — это комплексная платформа, предназначенная для создания приложений искусственного интеллекта без необходимости программирования. Платформа облегчает создание пользовательских приложений искусственного интеллекта для оптимизации различных аспектов бизнеса: от поддержки клиентов до продаж. Его основные функции включают создание индивидуальных чат-ботов и их обучение с использованием любого мыслимого источника данных, начиная от данных, сгенерированных на веб-сайте, и заканчивая персонализированной информацией о клиентах. Кроме того, re:tune можно интегрировать в широкий спектр существующих инструментов, чтобы расширить их функциональность с помощью возможностей искусственного интеллекта. Его платформа призвана быть максимально доступной и отвечать потребностям любителей, стартапов, малого бизнеса и крупных агентств с уникальными требованиями к безопасности и производительности. Для обеспечения гибкости и настраиваемости платформа поддерживает неограниченное количество сообщений и пользователей, сканирование веб-страниц, загрузку файлов, выделение памяти для чат-ботов и даже индивидуальный брендинг с белой маркировкой. Приверженность адаптивности также распространяется на интеграцию приложений и специально обученные модели с точной настройкой. Платформа обещает ранний доступ к новым функциям и приоритетным запросам функций в рамках своего предложения. Таким образом, re:tune предоставляет удобное, эффективное и настраиваемое решение для создания приложений искусственного интеллекта, которые могут способствовать глобальному развитию бизнеса.
CloudKarafka
cloudkarafka.com
Apache Kafka — это система обмена сообщениями с высокой пропускной способностью, которая используется для отправки данных между процессами, приложениями и серверами. Все сообщения Kafka организованы по темам в кластере Apache Kafka, и оттуда подключенные службы могут без задержек использовать эти сообщения, создавая быструю, надежную и масштабируемую архитектуру. Apache Kafka создан для обработки больших объемов данных и является идеальной системой обмена сообщениями, когда требуется высокая пропускная способность.
Qualified
qualified.com
Квалифицированная платформа генерации трубопроводов для команд дохода, которые используют Salesforce. Ведущие бренды B2B, такие как Adobe, LaunchDarkly, Surveymonkey, MesdayPot и VMware Trust, квалифицированные для развития их трубопровода, используя их наибольший актив продаж и маркетинга - корпоративный веб -сайт - чтобы определить самых ценных покупателей, раскрыть сигналы покупателя и мгновенно Начать разговоры по продажам. Клиенты, которые используют квалифицированный отчет на 10 -кратное увеличение продаж, увеличение конверсии свинца в 4 раза и увеличение трубопровода на 6 раза. Квалифицированный, построенный на Salesforce, соединяет веб-сайт с данными Salesforce, чтобы определить намерения покупателя на основе учетных записей и облегчить разговоры по продажам в реальном времени. Квалифицированный занимает первое место в Salesforce AppExchange и занимает первое место по более чем 20 категориям на G2. Штаб -квартира в Сан -Франциско, квалифицированный возглавляется бывшим директором Salesforce CMO Kraig Swensrud и бывшим продуктом Salesforce SVP Sean Whiteley и финансируемым Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures и Salesforce Ventures. Чтобы узнать больше, посетите квалифицированный.com.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Botpress
botpress.com
Botpress — это генеративная платформа искусственного интеллекта для создания чат-ботов ChatGPT, позволяющая пользователям создавать чат-боты с интуитивно понятным интерфейсом создания, основанная на новейших разработках LLM и GPT от OpenAI. Платформа предлагает широкий спектр функций, включая GPT-Native Engine и Conversation Studio, которая представляет собой редактор чат-ботов нового поколения. Кроме того, платформа включает в себя Hub — крупнейшую коллекцию интеграций, которые пользователи могут использовать для интеграции своих чат-ботов с другими инструментами и сервисами. Он также предлагает различные ресурсы, включая документацию, видеоуроки, SDK и форум сообщества на Discord. Botpress Cloud — это новая функция платформы, которую пользователи могут опробовать, чтобы быстрее создавать и развертывать своих чат-ботов, а ее редактор Visual Flow Editor предлагает интуитивно понятный визуальный редактор потока, который позволяет пользователям оживлять разговоры своих пользователей. Платформа также предоставляет различные готовые интеграции и навыки, основанные на крупнейшем сообществе чат-ботов с открытым исходным кодом, что позволяет пользователям ускорить процесс создания. Пользователи могут использовать аналитические данные платформы, полученные из аналитики, неправильного понимания и анализа настроений, для постоянного улучшения своего чат-бота. Кроме того, Botpress предлагает развертывание одним щелчком мыши по всем своим каналам, чтобы встречаться с пользователями там, где они находятся. Botpress пользуется доверием тысяч организаций и создал различные шаблоны, в том числе чат-боты Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper и Language Tutor. В целом, Botpress предлагает различные инструменты и функции, которые ускоряют и упрощают создание и развертывание чат-ботов.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — это платформа взаимодействия с клиентами с онлайн-чатом, отслеживанием посетителей веб-сайта и аналитическими возможностями, которая помогает вам узнавать своих посетителей, привлекать их и поддерживать своих клиентов в режиме реального времени. Оснащен всеми функциями, которые ожидает клиент, и многим другим, включая отслеживание посетителей в реальном времени, перевод чата в реальном времени, чат в реальном времени, автоматические триггеры чата, оценку потенциальных клиентов, аудиозвонок, совместное использование экрана, управление ненормативной лексикой, предварительный просмотр чата, бот без кода, бот для ответов, маршрутизация чата, внутренний чат, мобильное приложение агента, SDK для iOS и Android, а также интеграция с популярными каналами обмена мгновенными сообщениями, такими как Whatsapp, Instagram, FB Messenger и Telegram. Все это на одной платформе.
Whippy
whippy.ai
Whippy — это мощная платформа для обмена SMS и электронной почтой, предназначенная для повышения продуктивности бизнеса и взаимодействия с клиентами с помощью технологий автоматизации и искусственного интеллекта. Ключевые продукты включают в себя Team Inbox, Campaigns, Automations, AI Integration, Sequences, Flows и Reviews. Универсальное решение Whippy упрощает коммуникацию, легко заменяет несколько инструментов и позволяет предприятиям повысить производительность и максимизировать свой рост.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatsstool Business-это все в одном бизнес-решении WhatsApp, наши предложения включают официальный API WhatsApp, чат-бот, CRM на основе WhatsApp, автоматизацию, интеграцию со многими инструментами и т. Д. Команда Whatsstool ориентирована на создание инструментов для WhatsApp и малого бизнеса, которые занимаются своим бизнесом или маркетингом на WhatsApp. Мы строим больше приложений, таких как Whatsave, которые помогают компаниям сохранить новые цифры, чтобы использовать их для их роста.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
Cohere
cohere.com
Cohere — ведущая платформа искусственного интеллекта для предприятий. Наш ИИ мирового класса уникально подходит для нужд бизнеса, обеспечивая беспрецедентную простоту использования, доступность и конфиденциальность данных. Платформа Cohere не зависит от облака, доступна через API в качестве управляемой услуги и может быть развернута в виртуальном частном облаке (VPC) или даже на месте, чтобы соответствовать компаниям, где находятся их данные, предлагая высочайший уровень гибкости и контроля. Компания Cohere, основанная выпускниками Google Brain и соавтором плодотворной исследовательской работы Transformer, ставит перед собой задачу преобразовать предприятия и их продукты с помощью искусственного интеллекта, который открывает более интуитивный способ генерации, поиска и обобщения информации, чем когда-либо прежде. Нас поддерживает группа глобальных институциональных и стратегических инвесторов, включая Index Ventures, Oracle, NVIDIA, Salesforce Ventures, Inovia Capital, DTCP, Mirae Asset, Radical Ventures,section 32 и Tiger Global, а также несколько знаменитостей в области искусственного интеллекта, включая Джеффри Хинтона. , Джефф Дин, Фей-Фей Ли, Питер Аббил и Ракель Уртасун.
Drift
drift.com
Drift®, компания, занимающаяся вопросами покупательского опыта и разговорного искусственного интеллекта, вдохновляет компании создавать более привлекательный клиентский опыт, по одному разговору за раз. Ее ориентированная на человека платформа на базе искусственного интеллекта слушает, понимает и учится у покупателей, чтобы предоставлять персонализированный опыт и рекомендации в каждой точке взаимодействия. Drift создает мир, в котором искусственный интеллект помогает людям превращать разговоры в отношения. Drift помогает тысячам клиентов по всему миру преобразовать данные разговоров и поведение покупателей в более глубокие отношения, увеличить поток продаж и увеличить доход. Пионер в области разговорного маркетинга, компания была основана в 2015 году, чтобы помочь устранить трудности в процессе B2B-покупок. Поскольку ожидания покупателей продолжают расти, а ИИ становится центральным элементом расширения возможностей полноценного взаимодействия с клиентами в масштабе, Drift меняет созданную им категорию.
Payhip
payhip.com
Payhip — это самый простой способ продавать цифровые загрузки и курсы. Мы с легкостью продаем и продвигаем ваши электронные книги, курсы, программное обеспечение, дизайнерские ресурсы, музыку или любые виды цифровых продуктов непосредственно вашим клиентам. Payhip поможет вам.
YourGPT
yourgpt.ai
Чат-бот YourGPT упрощает процесс создания индивидуальных отраслевых чат-ботов без программирования. Наш конструктор чат-ботов нового поколения на основе искусственного интеллекта и GPT позволяет пользователям быстро создавать и обучать ботов с использованием собственных данных всего за несколько минут. Получите максимальную отдачу от искусственного интеллекта и сэкономьте время и деньги с помощью чат-бота YourGPT. YourGPT предлагает передовые продукты искусственного интеллекта и GPT, разработанные с учетом ваших уникальных потребностей. * Улучшите поддержку клиентов с помощью нашего мощного чат-бота с искусственным интеллектом. * Создавайте готовые к использованию приложения LLM с помощью LLM Spark.
WATI
wati.io
Переосмысливая взаимодействие с клиентами, Wati — это ведущая диалоговая платформа, созданная на базе Business API WhatsApp. Наше простое в использовании программное обеспечение позволяет более чем 8000 компаниям в более чем 100 странах проводить персонализированные беседы в режиме реального времени в любом масштабе. С помощью инновационных решений искусственного интеллекта мы меняем способ общения компаний: * Общие почтовые ящики обеспечивают беспрепятственное сотрудничество. * Мощная автоматизация повышает эффективность. * Широковещательная рассылка сообщений привлекает клиентов. * Интеллектуальные чат-боты обеспечивают мгновенную поддержку. Будучи быстрорастущим глобальным SaaS-стартапом, мы с энтузиазмом относимся к использованию технологий для построения значимых отношений между бизнесом и клиентами. Нашу талантливую и мотивированную команду объединяет стремление расширять возможности организаций и переосмысливать связи посредством содержательных разговоров.
Appy Pie
appypie.com
Одна комплексная платформа со всеми решениями на базе искусственного интеллекта и без программирования для запуска, ведения и развития вашего бизнеса. Appy Pie предлагает набор продуктов и услуг, которые помогут любому бизнесу преуспеть, используя новейшие бескодовые технологии для мобильных приложений, веб-сайтов, чат-ботов, автоматизации, дизайна, базы знаний, службы поддержки и многого другого.
AITable
aitable.ai
Aitable-это революционная платформа для разработки искусственного интеллекта без кода, которая делает создание собственного искусственного интеллекта с таблицами в 1 клик. Используя ваши уникальные данные, Aitable позволяет вам обучать свою собственную версию Advanced Catgpt System, служащей в качестве чат -бота обслуживания клиентов 24/7 или ассистента CATGPT CHATGPT. Это устраняет сложности кодирования, предлагая бесшовную и легкую настройку. С помощью Aitable вы не просто получаете помощника по искусственному интеллекту - вы создаете умное, отзывчивое и созданное специально для потребностей вашего бизнеса.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo — это рабочее пространство, которое вы можете использовать для создания чего угодно: от опросов до веб-приложений и порталов — и все это в одном месте. Formaloo поставляется с набором мощных строительных блоков для сбора, организации и понимания ваших данных. Команды любого размера используют Formaloo для создания опросов вовлеченности, порталов для участников, досок объявлений, чат-ботов и многих других инструментов для привлечения своей аудитории.
Support Guy
supportguy.co
SupportGuy.co — это платформа, предназначенная для оказания помощи и рекомендаций по различным темам. Если вы столкнулись с техническими проблемами с вашими устройствами, ищете совет по личным вопросам или ищете профессиональную помощь в конкретной области, SupportGuy.co предлагает ряд ресурсов для поддержки вас. От руководств и учебных пособий по устранению неполадок до индивидуальных консультаций с экспертами — платформа призвана решить ваши проблемы и помочь вам эффективно найти решения. Благодаря удобному интерфейсу и подходу, ориентированному на сообщество, SupportGuy.co стремится дать людям возможность преодолевать трудности и принимать обоснованные решения. Являетесь ли вы энтузиастом технологий, специалистом по решению проблем или человеком, нуждающимся в помощи, SupportGuy.co всегда готов поддержать вас на каждом этапе пути.
Capacity
capacity.com
В каждой компании есть клиенты и сотрудники, которым нужна поддержка. По мере роста требований растут и заявки, электронные письма и телефонные звонки, требующие внимания, что приводит к повторяющемуся, дорогостоящему и болезненному процессу поддержки, который заставляет клиентов ждать, а команды перегружены. Емкость — это платформа автоматизации поддержки, которая использует практичный и генеративный искусственный интеллект для отклонения заявок, электронных писем и телефонных звонков, чтобы ваша команда могла работать максимально эффективно. Мы предлагаем решения для самообслуживания, помощи агентам, а также проведения кампаний и рабочих процессов более чем 2000 компаниям по всему миру. Сегодня Performance автоматизирует поддержку через чат, SMS, голосовую связь, Интернет, электронную почту, службу поддержки и многое другое на одной платформе, основанной на технологиях и талантах Cerproc, Denim Social, Envision, Linc, Lucy, LumenVox, SmartAction и Textel. Компания Performance была основана в 2017 году Дэвидом Карандишем и Крисом Симсом и является частью инкубатора Equity.com. Наша штаб-квартира находится в Сент-Луисе.
Zappr.AI
zappr.ai
Создайте чат-бота на базе искусственного интеллекта, который будет обучен на ваших данных. Просто загрузив PDF-файл или предоставив ссылку на веб-сайт, вы можете получить чат-бота, похожего на ChatGPT, который сможет отвечать на любые вопросы, связанные с вашим документом.
SOCi
meetsoci.com
SOCi — ведущее облачное решение совместного маркетинга для предприятий с несколькими офисами. Мы даем возможность таким компаниям, как Ace Hardware, Jersey Mike's, Kumon и Ford, автоматизировать и масштабировать свои маркетинговые усилия во всех местах и цифровых каналах таким образом, чтобы они были ориентированы на бренд, усовершенствованы на местном уровне и связаны с данными. Благодаря использованию лучшего в своем классе генеративного искусственного интеллекта и машинного обучения платформа SOCi Genius предоставляет предприятиям, расположенным в разных местах, действенную информацию и рекомендации, одновременно автоматизируя их наиболее важные рабочие процессы в масштабе. С помощью SOCi компании могут усилить свое цифровое присутствие в локальном поиске и на страницах социальных сетей, одновременно защищая свою онлайн-репутацию, способствуя повышению вовлеченности клиентов и лучшим результатам на рынке. Масштабируемая и централизованная платформа SOCi предоставляет все инструменты, необходимые предприятиям с несколькими офисами и семьями для управления локализованными маркетинговыми усилиями, включая: Интуитивно понятная панель управления. При входе в SOCi пользователи получают высокоуровневую, но всеобъемлющую и легко читаемую панель управления, на которой отображаются аналитика, производительность контента во всех местах, где используется SOCi, разговоры и комментарии, требующие внимания, недавние обзоры и многое другое! * Списки: поднимите видимость вашего местного поиска на новую высоту, обеспечив точную и согласованную информацию в 100 или 1000 списках компаний. * Прослушивание: найдите и создайте аутентичную контент-стратегию, обширные профили аудитории и докажите рентабельность своей стратегии кампании с помощью «Прослушивания». Слушайте своих конкурентов, создавайте анализ настроений и пользовательский контент — и все это с помощью SOCi. * Локальные страницы/локатор: обеспечьте фирменное и локализованное путешествие потребителя, от осведомленности до конверсии, через тысячи страниц, оптимизированных для поиска. * Обзоры: координируйте согласованные с брендом ответы на отзывы, отслеживайте настроения в отзывах и отслеживайте информацию о репутации конкурентов, чтобы изменить свою репутацию повсюду. * Социальные сети: предоставление корпоративным и местным командам возможности реагировать на социальные взаимодействия и публиковать высокоэффективный социальный контент с помощью оптимизированных рабочих процессов в нескольких местах. * Опросы. Удерживайте и расширяйте своих клиентов, активно собирая отзывы клиентов и управляя ими с помощью самого мощного решения для опросов для местных маркетологов. * Реклама. Расширение возможностей маркетологов, работающих в нескольких местах, для эффективного управления локализованными рекламными кампаниями в социальных сетях и продвижением публикаций в 100 или 1000 местах. * SmartBot: повышайте вовлеченность в режиме реального времени и привлекайте потенциальных клиентов круглосуточно и без выходных во всех местах с помощью автоматических чат-ботов в учетных записях Facebook Messenger и Google Business Messages, а также возможностей SMS. Легко создавайте масштабные локализованные темы за считанные минуты, начните собирать информацию о клиентах и никогда не упускайте потенциальных клиентов. * Аналитика и отчетность: узнайте, какие местоположения эффективны, а какие нет, и используйте эту информацию для реализации своей локализованной маркетинговой стратегии. Настраивайте наглядные и привлекательные отчеты с несколькими вариантами доставки. SOCi Go (мобильное приложение): та же базовая платформа SOCi, которую вы так любите, теперь и на мобильных устройствах. Публикуйте контент, отвечайте клиентам и получайте уведомления на любом мобильном устройстве в любое время. SOCi служит инфраструктурой, с помощью которой управляются десятки тысяч локальных страниц. SOCi полностью интегрирован с ведущими поисковыми сетями, социальными сетями и сетями управления репутацией, такими как Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google My Business, Yelp и другими.
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly позволяет компаниям легко создавать и отправлять автоматизированные, интерактивные и персонализированные маркетинговые кампании через WhatsApp в любом масштабе. Это способствует двустороннему общению (в отличие от SMS и электронной почты), где потенциальные клиенты и клиенты могут выбирать свой путь к покупке, увеличивая вовлеченность наряду с конверсиями. Connectly также централизует общение с клиентами в едином почтовом ящике — через WhatsApp, SMS, Facebook Messenger и Instagram — позволяя компаниям сегментировать свою аудиторию и принимать решения на основе данных на основе интеллектуальных отчетов.
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First — это платформа чат-ботов, управляемая искусственным интеллектом, призванная революционизировать поддержку и взаимодействие с клиентами. Наш чат-бот Milly, управляемый искусственным интеллектом, оснащен передовой технологией обработки естественного языка, которая позволяет ему понимать запросы клиентов и отвечать на них в режиме реального времени, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Благодаря полной интеграции в существующий справочный центр и простой настройке SAAS First обеспечивает единообразное взаимодействие с брендом, одновременно сокращая время отклика и повышая удовлетворенность клиентов.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — это универсальная платформа для общения с клиентами для поддержки, маркетинга и продаж. Он сочетает в себе набор инструментов, которые помогут вам развивать свой бизнес: 👉 Многоканальный чат 👉 Чат-боты 👉 Общий почтовый ящик 👉 База знаний 👉 Электронный маркетинг 👉 Всплывающие окна 👉 CRM
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer — это платформа личного помощника на базе искусственного интеллекта, которая объединяет передовые модели искусственного интеллекта, такие как ChatGPT от OpenAI, Gemini и PaLM от Google, Llama от Meta и Claude от Anthropic. Он предлагает унифицированный интерфейс через мобильное приложение, веб-приложение и расширение Chrome, предоставляя решения, адаптированные к индивидуальным потребностям. Функции включают в себя готовые подсказки для чата, настраиваемые рабочие процессы и полную интеграцию со сторонними инструментами. Get Answer предназначен для повышения производительности и упрощения задач для пользователей, от студентов и разработчиков до владельцев бизнеса и дизайнеров.
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицированных контактов без необходимости заполнения формы посетителями.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также создавать целевые страницы всего за 15 минут. SendPulse также предлагает платформу для создания онлайн-курсов. Вы можете легко отслеживать всю свою маркетинговую деятельность и информацию о клиентах с помощью бесплатной CRM SendPulse.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat — это бесплатный чат для онлайн-бизнеса, позволяющий общаться со своими клиентами в режиме реального времени. Он предлагает вам построить систему поддержки клиентов на 360°, подключить воронки сообщений, предлагать звонки, свободно настраивать и настраивать.
Mevo
usemevo.com
Mevo — это простой в использовании конструктор чат-ботов, который предлагает опции на основе правил и искусственного интеллекта, множество шаблонов и многое другое. С помощью Mevo вы можете создать и опубликовать страницу чат-бота и интегрировать ее в виде всплывающего окна на свою целевую страницу за считанные минуты без какого-либо опыта программирования благодаря удобному интерфейсу перетаскивания. Mevo предлагает множество функций, которые сделают процесс сбора информации более удобным, включая аналитику взаимодействия, повторы сеансов и возможность экспорта ваших данных в формате CSV. Вы также можете настроить своего чат-бота под свой собственный бренд и установить начальные и резервные сообщения, которые ваш бот будет использовать в случае отсутствия ответа.
Simple Phones
simplephones.ai
Simple Phones предоставляет предприятиям телефонного агента с искусственным интеллектом, который отвечает на звонки от их имени, поэтому они никогда не пропустят звонок от клиента. Агент также может выполнять исходящие звонки для отслеживания клиентов, поддержания связи с потенциальными клиентами и совершения холодных звонков на автопилоте.
WayMore
waymore.io
WayMore — это инновационная универсальная облачная платформа омниканального маркетинга, состоящая из множества различных инструментов, направленных на увеличение продаж и снижение затрат на маркетинг. Высокие технологии платформы основаны на сборе данных, аналитике, автоматизации и цифровом маркетинге. WayMore предназначен для всех предприятий, независимо от отрасли и размера. Простой дизайн платформы упрощает работу пользователя. Как? * Поместите своих клиентов в центр комплексного подхода. * Объедините все ваши источники данных. Анализируйте данные с помощью искусственного интеллекта, чтобы лучше понять свою аудиторию. * Микросегментируйте свою аудиторию, чтобы максимизировать уровень вовлеченности. * Общайтесь с каждым сегментом аудитории, используя правильный канал, в правильный момент и с правильным контентом. * Внедрить автоматизацию, чтобы избежать ручных задач. Почему? * Перспектива превращения приводит к лояльным клиентам. * Экономьте время и усилия.
Tars
hellotars.com
Tars помогает командам маркетинга и обслуживания клиентов оптимизировать воронки конверсии, автоматизировать взаимодействие со службой поддержки и пересмотреть качество обслуживания клиентов с помощью чат-ботов. На чат-боте или разговорной целевой странице посетителей встречает автоматизированный чат-бот, который начинает более человеческий разговор по тексту, предоставляет им только соответствующую информацию о вашем продукте/услуге и в нужный момент запрашивает их контактную информацию. При таком подходе пользователи не перегружаются всей информацией, представленной на типичной статической целевой странице, и сосредоточены на одном разговоре с чат-ботом. Это увеличивает шансы того, что пользователь предоставит свою информацию и превратит ее в лид для вас. Нам доверяют более 500 мировых брендов, таких как Vodafone, American Express, Bosch, Калифорнийский университет, Adobe, Daimler и другие. Tars содержит самую большую в мире библиотеку шаблонов чат-ботов, содержащую более 950+ шаблонов чат-ботов для разных отраслей и вариантов использования.
Warmly
warmly.ai
Warmly — это первая автономная платформа оркестрации продаж, специально созданная для коммерческих отделов малого и среднего бизнеса. Платформа объединяет метаданные из инструментов обеспечения продаж, B2B-намерений и инструментов обогащения для идентификации, отслеживания и связи с посетителями веб-сайта, готовыми к конверсии. Автоматически агрегируя данные и интегрируя информацию с различных платформ, Warmly организует наиболее эффективный следующий шаг для проведения квалифицированных переговоров с отделом продаж. Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Их платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о покупательских намерениях на вашем веб-сайте, исходящих сообщениях и CRM. Затем они помогут вам закрыть этот конвейер теплым и интересным способом. Кроме того, их набор бесплатных инструментов продаж поможет вашей команде лучше взаимодействовать с потенциальными клиентами или клиентами в вашем календаре и в Zoom с помощью отмеченного наградами приложения Essential Zoom.
Glider AI
glider.ai
Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, победитель SIA 2021 года за самые инновационные HR-технологии, предоставляет решения для найма, включая виртуальные оценки, кодирование/видеоинтервью, экранные боты и многое другое, для масштабирования качественного найма талантов для предприятий, кадровых фирм и MSP. Мировые бренды, такие как Intuit, PwC, Amazon и Capital One, доверяют Glider проверку качества кандидатов и их соответствия любой должности в любой отрасли. В среднем клиенты видят увеличение количества размещений в 3 раза, сокращение времени заполнения на 50 % и повышение удовлетворенности кандидатов на 98 %. Для получения дополнительной информации посетите Glider AI.
OnceHub
oncehub.com
Однажды HUB помогает организациям большим и малым, чтобы быстро тратить продажи и оптимизировать предоставление услуг с помощью планирования встреч и решений цифрового взаимодействия, которые адаптируются к предпочтениям их клиентов в режиме реального времени. Ранее известный как DapdayOnce, мы широко признаны лидером в онлайн-бронировании и календании, но наше предложение простирается намного выше, чем на лидирующий на рынке диапазон инструментов, предназначенных для захвата, квалификации, вовлечения и конвертации с максимальной эффективностью и регулирующим органом. Соответствующая безопасность. Фрилансеры, владельцы-операторы, агенты, филиалы и внутренние команды в каждой отрасли полагаются на то, чтобы мы могли повысить свои цифровые продажи и маркетинг, достичь целей на подбор персонала и предоставлять качественные услуги, один на один или в команде, лично лично , отдаленно или оба. Возможности экрана и веса автоматически направляют их к соответствующему персоналу, управляют пулами ресурсов для сотрудничества команды, а также запасные комнаты или оборудование по ходу вы. Когда придет время, перейдите на звонок, переключитесь на видео или чат вживую. Начните бесплатно, затем обновите свой план. Начните просто. Закрыть невероятно.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai — это комплексная платформа, которая позволяет пользователям создавать и развертывать собственные чат-боты с искусственным интеллектом и генеративные модели искусственного интеллекта (GPT) для различных бизнес-приложений. Ключевые особенности и возможности платформы включают в себя: * Простота использования: на веб-сайте подчеркивается, что ChatBotBuilder.ai — это «самый быстрый и простой способ создания собственных чат-ботов и GPT», не требующий обширных технических знаний. * Гибкая интеграция: платформа поддерживает интеграцию с тысячами приложений и позволяет пользователям объединять свои инструменты и команды для получения конкурентного преимущества. * Передовой искусственный интеллект: ChatBotBuilder.ai использует новейшие модели больших языков (LLM) и технологии искусственного интеллекта для создания сложных чат-ботов и GPT. * Настройка: пользователи могут настраивать внешний вид, функциональность и поведение своих чат-ботов, используя удобный интерфейс платформы. * Межканальная поддержка: чат-боты можно интегрировать по нескольким каналам, включая веб-сайты, социальные сети, электронную почту и голосовую связь. * Маркетинговые инструменты: платформа предоставляет встроенные маркетинговые функции, которые помогают пользователям более эффективно привлекать клиентов через своих чат-ботов. * Аналитика: надежные аналитические возможности позволяют пользователям отслеживать и оптимизировать производительность своих чат-ботов. Веб-сайт позиционирует ChatBotBuilder.ai как «Лучшего в мире конструктора чат-ботов с искусственным интеллектом в 2024 году», предназначенного для предприятий и организаций, стремящихся автоматизировать обслуживание клиентов, упростить общение и улучшить взаимодействие с пользователем с помощью возможностей искусственного интеллекта. Платформа предлагает как план Pro для индивидуальных пользователей, так и план White Label Enterprise для агентств и крупных организаций, желающих создать свои собственные фирменные решения для чат-ботов. В целом ChatBotBuilder.ai представляет собой комплексную платформу без программирования, предназначенную для того, чтобы дать компаниям любого размера возможность использовать преимущества передовых чат-ботов с искусственным интеллектом и генеративных моделей искусственного интеллекта.
Almo Chat
almochat.com
Almo Chat — это пользовательский чат-бот на базе искусственного интеллекта, который обучается на вашем контенте и базе знаний (веб-сайт, документы, текст, вопросы и ответы). Almo Chat помогает компаниям улучшить взаимодействие с клиентами и обеспечить круглосуточную поддержку клиентов и решение проблем. Almo Chat также может помочь собрать информацию о пользователях и отзывы.
LiveChatAI
livechatai.com
LiveChatAI — это чат-бот с искусственным интеллектом, который можно обучать с использованием ваших собственных бизнес-данных, таких как содержимое веб-сайта, PDF-файлы и вопросы и ответы. Это позволяет чат-боту предоставлять персонализированные и информированные ответы на запросы клиентов. Ключевые особенности LiveChatAI включают в себя: * Возможность интеграции чат-бота на ваш сайт, Slack, WhatsApp и другие платформы. * Средняя скорость разрешения ИИ 70 %, что помогает сократить объем поддержки. * Мгновенная локализация на 95 языках, разрушающая языковые барьеры. * Бесшовная интеграция человеческой поддержки, когда это необходимо. * Для настройки чат-бота и управления им не требуются знания искусственного интеллекта. LiveChatAI основан на технологии OpenAI и может решать сложные проблемы, обеспечивая при этом безопасные и точные ответы. Он может учиться непосредственно на уникальном контенте вашего бренда, чтобы обеспечить персонализированное взаимодействие с клиентами. Платформа поддерживает такие функции, как добавление пользовательских вопросов и ответов, PDF/текстовый контент, а также интеграцию всего вашего веб-сайта или справочного центра. Это также обеспечивает прозрачность ответов ИИ. LiveChatAI доверяют более 2000 компаний по всему миру, и его рекламируют для преобразования поддержки клиентов за счет сокращения объема, мгновенного ответа на проблемы, предоставления заслуживающего доверия бота с искусственным интеллектом и работы на разных платформах и языках. Платформа предлагает доступные цены, основанные на количестве сообщений, а не на общем количестве клиентов, и включает в себя такие функции, как неограниченное количество ботов с искусственным интеллектом, чат с людьми и доступ через API к обученным данным. Подводя итог, можно сказать, что LiveChatAI — это комплексное решение для чат-ботов на базе искусственного интеллекта, которое можно адаптировать к потребностям вашего бизнеса, обеспечивая интеллектуальное взаимодействие с клиентами и поддержку по нескольким каналам.
BMC
bmc.com
BMC помогает клиентам управлять и заново изобретать свой бизнес открытыми, масштабируемыми и модульными решениями сложных ИТ -задач. BMC работает с 86% Forbes Global 50 и клиентов и партнеров по всему миру, чтобы создать свое будущее. Благодаря нашей истории инноваций, ведущих в отрасли автоматизации, операций и решений по управлению услугами в сочетании с непревзойденной гибкостью мы помогаем организациям освободить время и пространство, чтобы стать автономным цифровым предприятием, которое покоряет возможности впереди.
Typebot
typebot.io
Typebot — конструктор чат-ботов с открытым исходным кодом. Он позволяет вам визуально создавать продвинутых чат-ботов, встраивать их в любое место в своих веб-/мобильных приложениях и собирать результаты в режиме реального времени. Typebot позволяет легко создавать продвинутых чат-ботов. Он представляет собой строительный блок, который можно адаптировать к любому варианту использования в бизнесе. Я регулярно улучшаю Typebot, исправляя ошибки, добавляя новые функции и улучшая производительность. Typebot предоставляет вам мощные блоки для создания уникальных чатов. Встраивайте их в любое место в своих веб-/мобильных приложениях и начинайте собирать результаты, как по волшебству.
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