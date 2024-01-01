RAIDLOG.com — это решение для управления проектами, которое помогает компаниям отслеживать и управлять рисками, действиями, проблемами и решениями, связанными с их проектами и портфелями. В отличие от других инструментов управления проектами, ориентированных на планирование, RAIDLOG.com специально разработан для оказания помощи 16 миллионам руководителей проектов по всему миру в успешном выполнении проектов путем устранения коренных причин неудач проектов.

Веб-сайт: raidlog.com

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