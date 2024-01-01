RAIDLOG

RAIDLOG

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Веб-сайт: raidlog.com

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RAIDLOG.com — это решение для управления проектами, которое помогает компаниям отслеживать и управлять рисками, действиями, проблемами и решениями, связанными с их проектами и портфелями. В отличие от других инструментов управления проектами, ориентированных на планирование, RAIDLOG.com специально разработан для оказания помощи 16 миллионам руководителей проектов по всему миру в успешном выполнении проектов путем устранения коренных причин неудач проектов.
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления проектами

Веб-сайт: raidlog.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением RAIDLOG, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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