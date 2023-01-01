ContractKen помогает своим клиентам управлять рисками в своих контрактах. Мы помогаем юристам и другим специалистам расширять свой опыт в области рассмотрения контрактов и переговоров с помощью автоматизации сценариев на основе искусственного интеллекта (в Microsoft Word). Наши аналитические панели используются клиентами для отслеживания, визуализации и понимания рисков в их хранилище контрактов.

Веб-сайт: contractken.com

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