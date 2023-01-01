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Веб-сайт: legislate.ai

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Legislate is a legal technology company founded in Oxford which makes it easy for non-lawyers to safely create, manage and search lawyer-approved contracts on no legal budget. Legislate's contract management software is built on patented knowledge graph technology which makes contract data usable and searchable at scale.

Веб-сайт: legislate.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Legislate, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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