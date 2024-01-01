Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Planzone — это инструмент управления проектами, который позволяет пользователям организовывать свою работу и сотрудничать с другими. На информационных панелях отображаются действия, расписания управляются и анализируются, а задачи объединяются в список дел.

Веб-сайт: planzone.fr

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PlanZone, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.