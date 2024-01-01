PlanZone

PlanZone

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Веб-сайт: planzone.fr

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Planzone — это инструмент управления проектами, который позволяет пользователям организовывать свою работу и сотрудничать с другими. На информационных панелях отображаются действия, расписания управляются и анализируются, а задачи объединяются в список дел.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для управления проектами

Веб-сайт: planzone.fr

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