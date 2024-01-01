Lightdash — это самый быстрый способ для групп данных предоставить ценную информацию и обеспечить по-настоящему самообслуживаемый доступ к данным для остальных сотрудников компании. Аналитики создают показатели и предоставляют их конечным пользователям для запроса без необходимости использования SQL. Lightdash используют и доверяют компаниям любого размера, от стартапов до международных публично зарегистрированных организаций.

Веб-сайт: lightdash.com

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