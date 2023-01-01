SQLAI.ai (ранее AIHelperBot) — генератор SQL-запросов с искусственным интеллектом: быстрый, профессиональный и доступный ⚡️.

Веб-сайт: sqlai.ai

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