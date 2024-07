EdgeTier é um software de IA em tempo real que monitora conversas e fornece informações valiosas para aprimorar a experiência do cliente. Ele permite que as equipes de engajamento do cliente melhorem a eficiência e transformem os agentes em superestrelas. O software analisa os dados e os torna prontamente acessíveis, permitindo que as equipes respondam às mudanças e tendências em tempo real. O software oferece vários recursos para aumentar o envolvimento do cliente. O Sonar fornece detecção de tendências em tempo real para reagir mais rapidamente às comunicações do cliente. O índice permite pesquisa e marcação flexíveis baseadas em significado para quantificar dados não estruturados. O Coach ajuda a melhorar a eficácia do agente, fornecendo uma imagem abrangente do seu desempenho em todas as interações. O Assist fornece avisos personalizados aos agentes para respostas mais rápidas. EdgeTier conta com a confiança de líderes focados no cliente para desbloquear a realidade do cliente, impulsionar a retenção e melhorar a experiência do cliente. Foi implementado com sucesso por empresas como Abercrombie & Fitch, CarTrawler e Codere Online. O software é compatível com os principais players do setor, como Salesforce, Live Person, Zendesk e Kustomer, e pode ser facilmente integrado às pilhas de software existentes. Ele oferece suporte a recursos multilíngues e permite que as organizações trabalhem em diferentes idiomas, fusos horários e culturas. EdgeTier oferece escalabilidade de classe galáctica e processa milhões de mensagens diariamente. Ele garante a comunicação em tempo real, trabalhando em tempo real e processando mensagens à medida que são enviadas e recebidas. O software também fornece eficiência e insights prontos para uso, tornando-o uma ferramenta valiosa para contact centers com mais de vinte agentes. No geral, o EdgeTier capacita as equipes de engajamento do cliente com recursos avançados de IA para melhorar a eficiência, a capacidade de resposta e a satisfação do cliente.

Site: edgetier.com

