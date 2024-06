Dostawcy VoIP - Najpopularniejsze aplikacje Najpopularniejsze Ostatnio dodane

Oprogramowanie protokołu Voice over Internet Protocol (VoIP) wykorzystuje sieć IP do płynnej transmisji rozmów telefonicznych, eliminując potrzebę stosowania dodatkowej sieci telefonicznej. Stanowi nowoczesną wersję PBX (ang. Private Branch Exchange), terminu odnoszącego się do prywatnych sieci telefonicznych wewnątrz organizacji. Dostawcy VoIP oferują różne typy central PBX, takie jak hostowana centrala PBX, wirtualna centrala PBX i centrala PBX w chmurze, różniąc się przede wszystkim poziomem wymaganej konserwacji ze strony użytkownika. Wymagania sprzętowe rozwiązań VoIP mogą się różnić. Niektórzy dostawcy wymagają korzystania ze swoich specyficznych systemów telefonicznych, podczas gdy inni są kompatybilni z dowolnym zastrzeżonym telefonem VoIP. Dodatkowo niektórzy dostawcy VoIP oferują rozwiązanie zwane telefonem programowym, które umożliwia użytkownikom wykonywanie połączeń przy użyciu osobistego telefonu komórkowego, jako uzupełnienie tradycyjnej centrali PBX lub zamiast niej. Możliwości VoIP są także zintegrowane z innymi rodzajami oprogramowania komunikacyjnego. Na przykład komponent głosowy w oprogramowaniu do wideokonferencji jest obsługiwany przez VoIP. Jednakże dostawcy VoIP oferują łączność internetową niezależnie od usług przesyłania wiadomości wideo lub innych platform komunikacyjnych. VoIP to kluczowa funkcja oprogramowania UCaaS (Unified Communications as a Service) i oprogramowania infrastruktury contact center. Wiele rozwiązań UCaaS obejmuje w swojej ofercie zarówno telefony programowe, jak i centrale PBX.