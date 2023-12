Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Zendesk med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Zendesk Inc. er et amerikansk programvareselskap for kundeservice med hovedkontor i San Francisco, California, USA. Den er notert på New York Stock Exchange med symbolet ZEN og er en bestanddel av Russell 2000-indeksen. Zendesk ble grunnlagt i 2007 i København, Danmark, og har 2000 ansatte og betjener 119 000 betalende kunder i 150 land og territorier fra og med 2017.

Nettside: zendesk.com

